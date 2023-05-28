Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Сегодня, 28 мая, в Турции прошел второй тур выборов. Первый состоялся 14 мая. Официальные результаты еще не объявлены.

«Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики»,— говорится в поздравительной телеграмме господина Путина, назвавшего господина Эрдогана «дорогим другом».

Президент РФ также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья.

Основным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах являлся представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу. По данным Anadolu на момент выпуска новости, после обработки 99,49% бюллетеней господин Эрдоган набирает 52,1%, господин Кылычдароглу — 47,9%.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Мария Федотова