Эрдоган после победы на выборах пообещал открыть газовый хаб в Турции по предложению Путина

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками на митинге в Анкаре по случаю его победы во втором туре президентских выборов. В своей речи он заявил о победе демократии и напомнил о предложении президента РФ Владимира Путина по возведению газового хаба.

Господин Эрдоган начал выступление, спев песню Duyanlara Duymayanlara. «Победили не только мы. Победила — Турция, победила — демократия! На выборах 28 мая — не было проигравших, победил весь 85 млн народ Турции»,— сказалон (цитата по «Анадолу»).

На митинге, по оценке самого господина Эрдогана, собралось 320 тыс. человек. Он считает, что его победа показала неудачу «грязных игр». «Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли. Вы видели, какие союзы создавались против нас в течение нескольких месяцев. Вы видели, кто с кем»,— сказал турецкий лидер (перевод «РИА Новости»).

Президент Турции пообещал продолжать укреплять позиции страны в энергетической и транспортной сфере на мировом уровне. «В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром»,— отметил господин Эрдоган.

Турецкий лидер на митинге также пообещал снизить инфляцию. По его мнению, этот вопрос является «самым неотложным».

Реджепа Тайипа Эрдогана с победой поздравили президент РФ Владимир Путин, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Армении Никол Пашинян, президент Израиля Ицхак Герцог, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек Йенс Столтенберг НАТО, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидеры ряда европейских стран, лидеры Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, главы правительств Скандинавии и лидеры других стран.

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов с перевесом в 4% единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. За действующего лидера отдали голоса 52% избирателей, за его оппонента — 48%.

Об итогах выборов — в материале «Ъ» «Первый во втором туре».

Леонид Уварчев