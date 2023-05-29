Решетников назвал четыре приоритета в развитии МСП

Министр экономического развития Максим Решетников перечислил четыре новых приоритетных направления для качественного развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом он рассказал на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП. До 2030 года российские власти хотят выйти на качественный рост МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый приоритет: поддержка начинающих предпринимателей. Им необходимо помочь продержаться первые два года, поскольку, согласно статистике, в течение первых двух лет 51% МСП закрывается. «В этой связи мы предлагаем сфокусироваться на адресной поддержке повышения компетенций предпринимателей на базе центров ''Мой бизнес'' и цифровой платформы МСП.РФ»,— предложил господин Решетников.

Второй приоритет: растущий малый и средний бизнес. По статистике, лишь 3% МСП переходят из микро- в малые предприятия. Между микро- и малыми предприятиями лежит переход с упрощенной системы налогообложения на обычную, что препятствует росту, пояснил министр.

Третий приоритет: растущие МСП из приоритетных отраслей (к ним в том числе относятся IT и туризм). «Доля таких компаний в секторе МСП должна расти, и здесь, именно на них, необходимо сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки»,— заявил Максим Решетников. Одной из таких мер является льготное кредитование.

Четвертый приоритет: ввести понятие МСП+, юрлиц, которые уже выросли из сектора МСП. «Они не всегда и не сразу приживаются в сегменте крупного бизнеса»,— заявил господин Решетников. Выход из МСП лишает их мер поддержки, пояснил он.

В 2022 году в качестве поддержки МСП была снижена регуляторная нагрузка на бизнес: установлен мораторий на плановые проверки, а также ограничения для внеплановых. В текущем году на цифровой платформе поддержки МСП.РФ запущено более 22 сервисов и более 400 федеральных и региональных мер.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Малому бизнесу добавили триллионов».

Мария Федотова