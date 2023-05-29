Решетников назвал четыре приоритета в развитии МСП

Министр экономического развития Максим Решетников перечислил четыре новых приоритетных направления для качественного развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом он рассказал на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП. До 2030 года российские власти хотят выйти на качественный рост МСП.
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Первый приоритет: поддержка начинающих предпринимателей. Им необходимо помочь продержаться первые два года, поскольку, согласно статистике, в течение первых двух лет 51% МСП закрывается. «В этой связи мы предлагаем сфокусироваться на адресной поддержке повышения компетенций предпринимателей на базе центров ''Мой бизнес'' и цифровой платформы МСП.РФ»,— предложил господин Решетников.
Второй приоритет: растущий малый и средний бизнес. По статистике, лишь 3% МСП переходят из микро- в малые предприятия. Между микро- и малыми предприятиями лежит переход с упрощенной системы налогообложения на обычную, что препятствует росту, пояснил министр.
Третий приоритет: растущие МСП из приоритетных отраслей (к ним в том числе относятся IT и туризм). «Доля таких компаний в секторе МСП должна расти, и здесь, именно на них, необходимо сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки»,— заявил Максим Решетников. Одной из таких мер является льготное кредитование.
Четвертый приоритет: ввести понятие МСП+, юрлиц, которые уже выросли из сектора МСП. «Они не всегда и не сразу приживаются в сегменте крупного бизнеса»,— заявил господин Решетников. Выход из МСП лишает их мер поддержки, пояснил он.
В 2022 году в качестве поддержки МСП была снижена регуляторная нагрузка на бизнес: установлен мораторий на плановые проверки, а также ограничения для внеплановых. В текущем году на цифровой платформе поддержки МСП.РФ запущено более 22 сервисов и более 400 федеральных и региональных мер.
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