Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировочными стрельбами флота

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе, которые могли слышать жители, вызваны тренировкой флота, в городе «все спокойно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение.— "Ъ") с практической стрельбой»,— написал губернатор в Telegram. Сегодня, 29 мая, утром он уже сообщал об учебных стрельбах военных в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей.

Ранее украинские СМИ, в том числе УНИАН и «Страна.ua», сообщали о взрывах в городе.

25 мая губернатор сообщал, что город ночью атаковали несколько беспилотников. Два из них сбили стрелковым оружием, несколько БПЛА были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам со стороны Украины, которая считает эти территории своими.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».