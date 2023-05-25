В ночь на 25 мая несколько беспилотников атаковали Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Два беспилотника были сбиты российскими военными, еще несколько — заглушены и посажены.

«Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ»,— написал Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, в результате атаки разрушений нет. Господин Развожаев не уточнил, кому принадлежали беспилотники.

В последний раз об атаке БПЛА на Крым сообщалось 19 мая. Глава региона Сергей Аксенов писал, что в ночь на 19 мая ПВО уничтожили четыре беспилотника в Северном Крыму.

О борьбе в России с беспилотниками — в материале «Ъ» «На земле, в небесах и на море».

Олеся Павленко