В ОБСЕ тяжкие

Глава МИД председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Польши Збигнев Рау назвал 2022 год самым сложным в истории организации. Эту оценку дипломат обнародовал в польском городе Лодзи, где 1–2 декабря пройдет Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Российского коллеги Збигнева Рау — Сергея Лаврова — на мероприятии впервые не будет. Власти Польши отказали ему во въезде в страну под предлогом наложенных на него санкций Евросоюза. Варшава и Москва обвиняют друг друга в разрушении ОБСЕ, в то время как эксперты призывают сделать все, чтобы сохранить эту уникальную организацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Польши Збигнев Рау обвинил Россию в том, что она парализовала деятельность ОБСЕ, а Россия Польшу, отказавшую во въезде Сергею Лаврову,— в превышении полномочий страны-председателя и подрыве основ ОБСЕ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МИД Польши Збигнев Рау обвинил Россию в том, что она парализовала деятельность ОБСЕ, а Россия Польшу, отказавшую во въезде Сергею Лаврову,— в превышении полномочий страны-председателя и подрыве основ ОБСЕ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Черное пятно на репутации»

Збигнев Рау в среду провел брифинг, посвященный открывающемуся в четверг Совету министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Уходящий год был, по его словам, «наитруднейшим» в истории этого существующего с 1995 года объединения. Виновата в этом, как следовало из выступления польского министра, Россия. «Она не только совершила агрессию против Украины, но парализовала существенную, а может, и наибольшую часть деятельности ОБСЕ»,— заявил он.

Накануне в журнале Foreign Policy вышла статья о состоянии дел в ОБСЕ, в которой со ссылкой на дипломатов из западных стран говорится, что «Россия подрывает работу этой крупнейшей в мире региональной организации по вопросам безопасности». Собеседники издания сетуют на то, что Россия не дает утвердить Эстонию в качестве председателя на 2024 год (Россия считает эту страну одну из самых недружественных себе и выступала против эстонского председательства еще до февраля 2022 года), не согласилась продлить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (Москва сочла ее работу необъективной и заподозрила ее сотрудников в шпионаже в пользу Киева), а главное, заблокировала принятие бюджета организации (€138 млн) на текущий год.

«Финансовый голод», как пишет Foreign Policy, «фактически парализовал ОБСЕ, не давая ей возможности реагировать на геополитические кризисы и дальнейшее ухудшение общей обстановки в области безопасности»

Лишить Россию права ветировать неугодные ей решения Польша не могла. В ОБСЕ все строится на принципе консенсуса. Каждая из 57 стран—участниц этой организации из Европы, Северной Америки и Центральной Азии имеет право заблокировать любые действия, не отвечающие ее интересам. Ранее это уже неоднократно негативно сказывалось на работе ОБСЕ, однако уйти от правила консенсуса страны не решились.

Варшава, впрочем, нашла способ ответить Москве: польские власти отказали Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров, что в почти 28-летней истории ОБСЕ случилось впервые. Свое решение поляки объяснили тем, что глава МИД РФ находится в санкционном списке Евросоюза. Но, как уже писал “Ъ”, это лишь предлог. Во-первых, на Сергея Лаврова наложены только финансовые санкции ЕС (если бы у него было имущество на территории стран—членов Евросоюза, оно подлежало бы аресту). А во-вторых, даже если бы ему был запрещен и въезд в ЕС, любая страна-член имела бы право сделать из этого исключение, если бы речь шла об официальном мероприятии на ее территории. Более того, в регламенте ЕС отдельно описано, что такие изъятия могут делать страны, председательствующие в ОБСЕ.

Россия в ответ обвинила Польшу в превышении полномочий страны-председателя, дискредитации ОБСЕ и подрыве ее основ (подробнее см. “Ъ” от 21 ноября).

На последнем заседании Постоянного совета ОБСЕ глава российской делегации при организации Александр Лукашевич выступил со специальным докладом «О провале польского председательства ОБСЕ».

«Подготовка к декабрьской министерской встрече ОБСЕ в этом году омрачилась беспрецедентным шагом польского председательства ОБСЕ, которое взяло на себя полномочия решать, кому из министров присутствовать на этом важном международном форуме, а кому — нет,— заявил он.— Подобный шаг черным пятном ложится на международную репутацию Польши и серьезно омрачает перспективы работы ОБСЕ».

Учитывая отсутствие юридических оснований для недопуска Сергея Лаврова к участию в заседании, в Москве сделали «однозначный вывод об исключительно политической природе решения польских властей». «Действующее председательство пошло на это сознательно, растоптав имидж "честного брокера", которым должен выступать любой председатель ОБСЕ»,— отметил Александр Лукашевич, которому теперь предстоит представлять Россию в Лодзи вместо Сергея Лаврова.

США же выступили в поддержку Польши, напомнив, что ее власти имеют право решать, кого пускать к себе, а кого нет.

«Мы уважаем выбор Польши. Решение относительно виз является суверенной прерогативой стран—членов организации»,— заявил в среду на брифинге постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Между тем опрос “Ъ” среди дипломатов целого ряда европейских стран—участниц ОБСЕ показал, что они считают отказ Сергею Лаврову во въезде ошибочным решением. Большинство собеседников “Ъ” высказали опасения, что это еще больше повысит градус конфронтации в организации и сделает ее еще менее дееспособной.

Не поддержал позицию Варшавы и бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, ныне возглавляющий женевский аналитический центр GCSP. «Хотя я согласен с польским председательством в том, что война России против Украины представляет собой серьезное нарушение основополагающих принципов ОБСЕ, решение не приглашать министра иностранных дел государства-участника на заседание Совета министров подрывает функцию организации как инклюзивной платформы для диалога»,— сказал он “Ъ”.

«Удержать ОБСЕ на ногах»

У Москвы, впрочем, много других претензий к Варшаве помимо истории с Сергеем Лавровым. По словам Александра Лукашевича, «с момента начала российской специальной военной операции на Украине Польша фактически перестала должным образом выполнять функции действующего председательства ОБСЕ» и «деформировала» повестку организации в угоду ее «украинизации». «В итоге значительно пострадала тематическая деятельность ОБСЕ. Под нож пошли важные мероприятия. В этом году не проводились ежегодные антитеррористическая и антинаркотическая конференции, встречи высокого уровня пограничных специалистов, а также полицейских экспертов. Сорвана практика целевых семинаров»,— посетовал он.

В изложении Александра Лукашевича, в отсутствии согласованного бюджета также виновата Польша.

«В конце июля под предлогом якобы “недоговороспособности российской стороны” председательство отказалось продолжать консультации по проекту сводного бюджета организации на текущий год»,— заявил он. Своими действиями Польша, по словам российского дипломата, продемонстрировала, что ОБСЕ ей «неинтересна для обсуждения вопросов безопасности в Европе, а скорее нужна как инструмент критики России». «Подобное поведение наносит прямой ущерб ОБСЕ, подрывает ее возможности для эффективной работы»,— резюмировал российский дипломат.

Отметим, впрочем, что с резкой критикой действий России в ОБСЕ на протяжении этого года выступала далеко не одна Польша. Так, 24 февраля генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид вместе со Збигневом Рау подписала заявление, в котором говорилось, что они оба «решительно осуждают военную операцию России против Украины». «Нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России»,— заявили они тогда.

В начале марта 45 стран—участниц организации поддержали инициативу по созданию спецмеханизма для оценки случаев несоблюдения международного гуманитарного права и прав человека в ходе военной операции России на Украине.

Выводы экспертов, обобщенные в рамках нескольких докладов, оказались весьма неприятными для Москвы: ответственность за абсолютное большинство нарушений составители обзоров возложили на российские и пророссийские силы.

Россия была против создания этого механизма, не стала с ним сотрудничать и раскритиковала представленные им выводы.

Однако, несмотря на жесткую конфронтацию в организации и фактический паралич ее деятельности, эксперты призывают не хоронить ОБСЕ. «Как бы ни было трудно удержать ОБСЕ на ногах на фоне войны на Украине, это стоит усилий»,— говорится в опубликованном на днях докладе авторитетной аналитической организации International Crisis Group. Эксперты напоминают, что ОБСЕ продолжает вносить вклад в урегулирование конфликтов в целом ряде регионов — «от Молдовы до Грузии и Центральной Азии». Кроме того, в докладе дается высокая оценка деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека и верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ. «ОБСЕ также вносит вклад в контроль над вооружениями — в частности, посредством Венского документа о мерах доверия и безопасности, который среди прочего позволяет государствам-участникам наблюдать за военными учениями и деятельностью друг друга»,— напоминают авторы доклада. Они уверены, что ОБСЕ сможет и в будущем играть полезную роль.

Не ставить крест на ОБСЕ призывает Томас Гремингер. «Сейчас организация слишком поляризована, чтобы вносить заметный вклад в урегулирование конфликтов между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. Но это может измениться в среднесрочной перспективе»,— допустил бывший генсек организации. По его мнению, ОБСЕ может не только стать полезной платформой для диалога о создании архитектуры коллективной безопасности в Европе, но и пригодиться в весьма практическом плане — для наблюдения за прекращением огня между Россией и Украиной.

Елена Черненко