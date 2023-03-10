Никто не вечен под Веной

Россия не отказывается от своих обязательств в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, но ее действия будут зависеть от того, как выполняются требования этого соглашения другими странами. Об этом “Ъ” заявили в МИД РФ, комментируя информацию о том, что Москва перестала передавать государствам—участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) данные о своих вооруженных силах. Ранее западные страны предлагали модернизировать Венский документ, но Россия настаивала на том, что косметические изменения договор не спасут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heinz-Peter Bader / AP Фото: Heinz-Peter Bader / AP

Последний из действующих договоров о контроле над обычными вооружениями в Европе — Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) — на грани паралича. В МИД РФ “Ъ” подтвердили, что Россия не предоставила информацию, предусмотренную разделом I (о военных силах, основных системах вооружения и техники и планах развертывания этих систем), в сроки, установленные этим соглашением. «Такой шаг с нашей стороны продиктован сложившимися условиями»,— сказали “Ъ” в ведомстве, добавив, что логику действий российской стороны в письме действующему председательству Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности объяснил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Российская Федерация всегда ответственно подходила к соблюдению положений Венского документа. Однако отказ предоставлять нам информацию в рамках ВД-2011 со стороны ряда государств подрывает основу этого документа, превращая механизмы верификации лишь в дополнительный источник получения странами Запада разведывательной информации»,— сказали “Ъ” в МИД РФ.

Россия «в целом не отказывается от своих обязательств» в рамках этого договора, заверили на Смоленской площади, но в то же время подчеркнули, что конкретные шаги в этой сфере Москва в дальнейшем будет «калибровать» в зависимости от выполнения Венского документа другими государствами—участниками ОБСЕ.

О письме Константина Гаврилова первой сообщила на днях американская некоммерческая организация Arms Control Association. В нем российский дипломат сообщил, что решение России не передавать информацию о своих вооруженных силах за 2023 год принято в ответ на отказ Чехии выполнять обязательства в рамках Венского документа и избирательный подход Украины к имплементации этого договора.

«Исходим из того, что, если Российская Федерация предоставит национальный отчет (о своих вооруженных силах.— “Ъ”), он окажется в распоряжении вышеупомянутых государств»,— сказано в письме дипломата.

Претензии Москвы касаются, впрочем, не только действий Чехии и Украины. Россия обвиняет еще 29 государств—участников ОБСЕ (из 57) в нарушении требований Венского документа. Так, в Москве заявляют, что Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словения, США, Франция, Швеция и Эстония несвоевременно предоставляют необходимые сведения, Нидерланды исключили Россию из списка получателей уведомлений, а Болгария, Польша и Франция не приглашают российских представителей на свои военные базы.

Вместе с тем, как уточняется в статье Arms Control Association, по состоянию на февраль из оставшихся 56 членов ОБСЕ (помимо России) 50 государств-участников своевременно предоставили необходимую в рамках Венского документа информацию на 2023 год. Армения, Монголия, Польша и Украина, по словам собеседника ассоциации в структурах ОБСЕ, передали нужные данные «с задержкой». А Киргизия и Узбекистан уже несколько лет не представляют партнерам соответствующую информацию.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности в редакции 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах. В рамках этого договора странами—членами ОБСЕ проводятся регулярные взаимные инспекции, осуществляются уведомления об учениях. Западные страны за последние годы не раз призывали модернизировать Венский документ. С последней такой инициативой в 2019 году выступила Германия, предложившая три ключевые меры: четче описать, как ОБСЕ может реагировать на кризисы; повысить транспарентность при проведении внезапных военных учений; увеличить число проводимых инспекций. В России к этому предложению отнеслись скептически. В Москве сочли, что косметические изменения ситуацию не спасут, а, наоборот, «легитимируют» в письменном виде плачевное состояние дел с доверием и безопасностью в Европе, вызванное, как заявили тогда “Ъ” в МИД РФ, «недружественной» военной деятельностью НАТО близ границ России (подробнее см. “Ъ” от 5 декабря 2019 года).

Между тем предложение Германии было связано в том числе с проблемами при имплементации Венского договора, возникшими на фоне событий 2014 года в Крыму. Украина и ее западные партнеры тогда настаивали на отправке на полуостров своих военных инспекторов, однако договориться об этом с Россией не удалось.

7 апреля 2021 года Киев запросил у Москвы разъяснения «относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной». Москва ответила, что «РФ не ведет никакой существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках Венского документа», а цели и задачи проводимых в соответствующих российских регионах учений описаны на сайте Минобороны РФ.

10 апреля по инициативе украинской стороны прошла специальная встреча участников договора, но Россия на ней не присутствовала (российская делегация заявила, что доступ к консультациям был не у всех государств и речь шла о «заранее спланированной пиар-акции»). 14 апреля в ОБСЕ прошла еще одна тематическая встреча, на этот раз уже с участием российских дипломатов, которые отвергли претензии Украины и, наоборот, обвинили украинские вооруженные силы в нарушении положений Венского документа и осуществлении с 2014 года «необычной военной деятельности» в Донбассе.

В мае 2021 года Россия предоставила возможность международной группе экспертов под руководством Швейцарии провести в соответствии с Венским документом инспекцию ряда военных объектов в Воронежской и Белгородской областях.

В конце января 2022 года с такой же инспекцией в Брянскую и Смоленскую области планировала приехать группа латвийских экспертов, однако российская сторона отменила визит, сославшись на ковидные ограничения.

11 февраля 2022 года Украина призвала Россию предоставить подробную информацию о новом скоплении войск на западных рубежах страны. Источник в МИД РФ тогда сказал агентству «РИА Новости», что Москва не считает этот запрос обоснованным, так как деятельность вооруженных сил РФ «не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу».

13 февраля Украина потребовала созвать экстренные консультации стран—подписантов Венского документа для «обсуждения усиления и перемещения войск РФ» вдоль украинской границы. Встреча прошла 15 февраля без российской делегации, заявившей, что для задействования подобных процедур нет оснований. Не присутствовали официальные лица РФ и на специальном заседании органов ОБСЕ 18 февраля. «Россия не будет участвовать во встречах, созываемых по просьбе Украины, и возражает против принятия каких-либо решений. Мы не намерены участвовать в этом оркестрированном англосаксами массовом психозе вокруг Украины»,— заявили тогда в МИД РФ.

24 февраля генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и министр иностранных дел председательствовавшей в ОБСЕ на тот момент Польши Збигнев Рау выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они «решительно осуждают военную операцию России против Украины». «Это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России»,— заявили они тогда. В миссии РФ при ОБСЕ сочли это заявление нарушением мандата генсека организации и страны-председателя.

В августе 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что хоть Венский документ «формально остается в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются». «При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разведывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения»,— заявил он в ходе своего выступления на Московской конференции по международной безопасности.

Отметим, что до недавнего времени Венский документ был последним из действующих механизмов контроля над обычными вооружениями в Европе. Два других инструмента, по сути, парализованы: Договор по открытому небу — из-за выхода США, а затем и России, Договор об обычных вооруженных силах в Европе — из-за провала попытки адаптации его к современным условиям и приостановки Россией своего участия в нем. Теперь такая печальная участь, видимо, ждет и Венский документ.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая