Депутат доделает музей

Реконструкцию бывшей мужской гимназии в центре Курска может завершить ООО специализированный застройщик строительно-монтажное управление (СЗ СМУ) «Строй инвест» депутата горсобрания Константина Серебренникова. Именно его власти выбрали взамен выигравшего торги московского АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (МНРХУ). Прежний поставщик отработал лишь 15,5 млн из 1,39 млрд руб., а новый контракт был заключен без проведения торгов за 1,37 млрд. Причины выбора именно «Строй инвеста» власти не раскрыли. Губернатор Роман Старовойт называет объект «сложнейшим», но считает, что работы будут завершены к концу 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Курске продолжается реконструкция здания бывшей мужской гимназии, где в будущем разместится краеведческий музей

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта В Курске продолжается реконструкция здания бывшей мужской гимназии, где в будущем разместится краеведческий музей

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

О смене подрядчика на реконструкции исторического здания бывшей мужской гимназии в центре Курска и его приспособлении под краеведческий музей в конце прошлой недели рассказал губернатор Роман Старовойт. Причины замены и название новой компании он не раскрыл, однако отметил, что во время работ «постоянно выявляются новые технические особенности конструкции здания». Сейчас, по словам господина Старовойта, завершается демонтаж, после которого подрядчик приступит к ремонту кровли и «преобразованиям внутри».

Здание старейшей гимназии Курской области было построено в 1836–1842 годах на месте сгоревшего деревянного Главного народного училища. Оно является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Здесь долго размещался один из корпусов Курского электроаппаратного завода. На территории гимназии расположены и здания, не являющиеся ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

В правительстве Курской области рассказали «Ъ-Черноземье», что новый госконтракт на реконструкцию был заключен с местным ООО СЗ СМУ «Строй инвест» 13 декабря 2022 года. С предыдущим подрядчиком АО МНРХУ договор был расторгнут 11 ноября по соглашению сторон. Причины власти раскрывать не стали, отметив, что вся информация с обоснованием заключения и расторжения есть в открытом доступе. Вопрос о том, почему был выбран именно этот подрядчик, власти также оставили без ответа.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ СМУ «Строй инвест» зарегистрировано в Курской области в мае 2004 года для строительства зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 180,1 млн руб., чистая прибыль — 356 тыс. руб. Гендиректором и владельцем является один из богатейших депутатов городского собрания Курска Константин Серебренников. Напрямую ему принадлежит 51%, еще 49% — через ООО «Строй транс».

В 2021 году компания также получила контракт на 31,6 млн руб. для сохранения ОКН регионального значения «Больничный корпус, 1896-1906 гг.», являющийся одним из зданий курской клинической психиатрической больницы имени святого великомученика и целителя Пантелеимона. «Строй инвест» входит в ГК «С.К.Б. групп», которую Единый ресурс застройщиков по итогам 2022 года поставил на пятое место по объемам ввода жилья в регионе.

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В марте 2022 года МНРХУ стало единственным участником третьих торгов на реконструкцию объекта. Цена контракта составила 1,39 млрд руб. В ноябре он был расторгнут «в связи с невозможностью выполнения работ» в предусмотренном договором объеме, следует из единой информационной системы в сфере закупок. При этом МНРХУ само провело торги на работы стоимостью 761,4 млн руб. Их единственным участником стало подконтрольное Минкульту РФ ФГУП «Госреставрация», которое также строит в Курске футбольный манеж за 1,3 млрд руб.

На момент расторжения контракта по гимназии МНРХУ получило от заказчика 139,1 млн руб. При этом фактически были выполнены работы на 15,5 млн. Разницу подрядчик вернул.

Цена контракта со «Строй инвестом» составила 1,37 млрд руб. В 2022 году, следует из договора, было предоставлено 549,2 млн руб. аванса. На 2023 год запланировано выделение 612,4 млн, на 2024 год — 207,7 млн. В облправительстве «Ъ-Черноземье» уточнили, что на работы в 2023–2024 годах предусмотрено 982,6 млн. Ранее власти сообщали, что из общей суммы финансирования почти 869 млн составят средства областного бюджета.

Контракт был заключен с единственным поставщиком без проведения торгов — это право регионы получили после начала специальной военной операции России на Украине. Согласно постановлению тогда еще областной администрации, такие контракты можно было заключать до 31 декабря 2022 года.

По условиям договора, подрядчик самостоятельно должен выполнить работы в объеме не менее 25% от стоимости контракта. Он также обязан привлечь субподрядчиков из числа малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% от общей цены.

Завершить работы необходимо до конца 2024 года. Роман Старовойт назвал бывшую гимназию «сложнейшим объектом». «Сейчас видим достаточное количество техники и строителей, активно идут работы по расчистке здания от дополнительных построек, которые там возводились с 1946 года. В декабре 2024 года объект должен быть сдан, необходимо синхронизировать с этим подготовку экспозиции музея, чтобы к весне 2025 года он был уже открыт»,— заявил губернатор на оперативном совещании 20 марта.

Александр Прытков