Командующий ВКС Ирана сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Командующий Воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Амир Али Хаджизаде сообщил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты, передает агентство Tasnim. По его словам, ракета будет представлена «в скором времени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Reuters Фото: IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

«Ракета будет способна обходить системы противоракетной обороны противника и является большим прорывом в области ракетостроения»,— сказал господин Хаджизаде в ходе выступления в Иранском университете науки и техники. Он заявил, что ракета будет способна развивать скорость не менее 12-13 махов (14 700 км/ч — 15 925 км/ч).

25 мая Минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету средней дальности семейства Khorramshahr — Khorramshahr-4. Ее назвали Khaibar. По словам министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадного генерала Мохаммада Резы Аштиани, к числу особенностей ракеты относится невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и вражеской системы ПВО, возможность использовать различные типы боеголовок, мобильность и небольшое время, необходимое для подготовки к запуску. Дальность полета ракеты составляет 2 тыс. км, а вес боевой части составляет 1500 кг.

Как отметила израильская газета Times of Israel, презентация ракеты состоялась через несколько дней после того, как начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие израильские высокопоставленные военные предупредили о возможной войне с Ираном.

Подробнее об ирано-израильских отношениях — в материале «Иран и Израиль пригрозили друг другу».

Эрдни Кагалтынов