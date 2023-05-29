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Коммерсантъ FM
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Владеющий «Википедией» фонд Wikimedia подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Владеющая «Википедией» некоммерческая организация Wikimedia Foundation подала в суд на Генпрокуратуру РФ, первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина и Роскомнадзор. Данные об этом размещены на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Поводом для иска стали решения российских властей о блокировке информации в «Википедии». Как рассказал изданию «Подъем» исполнительный директор «Викимедиа РУ», обеспечивающей работу русскоязычной «Википедии», Станислав Козловский, Wikimedia Foundation судится с представителями российских властей не из-за конкретных блокировок, а оспаривает законность самой процедуры признания информации в интернет-энциклопедии недостоверной и незаконной.

«Уже были иски против Генпрокуратуры и Роскомнадзора по поводу уведомлений о блокировке. Видимо, сейчас по поводу новых. В прошлый раз там нарушалась процедура подачи уведомлений о внесении в реестр. Соответственно, если эти уведомления окажутся незаконными, снимаются все эти суды, за невыполнение незаконных требований не может быть ответственности»,— отметил господин Козловский.

Глава Минцифры Максут Шадаев в апреле сообщал, что в России пока нет планов по блокировке «Википедии». Он отметил, что сейчас в стране развивают портал «Знания», который называют аналогом «Википедии».

В марте 2022 года Роскомнадзор грозил блокировкой Wikipedia за статью о российской военной операции на Украине. В том же месяце ведомство внесло управляющий сайтом фонд Wikimedia Foundation Inc. в реестр компаний на «приземление» в России. В июле поисковики обязали предупреждать пользователей о нарушении «Википедией» закона.

Александр Кислов

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