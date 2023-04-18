Глава Минцифры: планов по блокировке «Википедии» пока нет

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет. Он отметил, что в стране развивают портал «Знания», который называют аналогом «Википедии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет»,— заявил господин Шадаев журналистам (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года Роскомнадзор грозил блокировкой Wikipedia за статью о российской военной операции на Украине. В том же месяце ведомство внесло управляющий сайтом фонд Wikimedia Foundation Inc. в реестр компаний на «приземление» в России. В июле поисковики обязали предупреждать пользователей о нарушении «Википедией» закона.

Сегодня судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (ей принадлежит «Википедия») на 800 тыс. руб. за неудаление видео о зацепинге.

Лаура Кеффер