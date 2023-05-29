Фигуранты дела о перестрелке с убийством пяти человек в Ростовской области оправданы судом

Шестеро участников перестрелки, произошедшей в 2019 году между двумя семьями фермеров из Орловского района Ростовской области, оправданы судом по решению коллегии присяжных. Из-под стражи в зале суда были освобождены Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

«На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении указанных лиц судом постановлен оправдательный приговор в связи с их непричастностью к совершению преступлений», — сообщила пресс-служба инстанции.

Конфликт между семьями Дакишвили и Бациевых произошел из-за разногласий об использовании участков для выпаса скота. Семьи пытались урегулировать ситуацию в суде, но дело дошло до вооруженного конфликта. В перестрелке, которая произошла в октябре 2019 года, участвовали 13 человек. Пятеро из них были убиты у хутора Чернозубов Орловского района Ростовской области. Потерпевшими были признаны трое из погибших.

Первоначально организатором перестрелки следствие посчитало генерального директора сельхозкооператива «Новоселовский» Василия Дакишвили. Он и еще двое участников — Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов — были задержаны сразу после происшествия. Остальные фигуранты пытались скрыться в соседних регионах и за границей.

Судебное разбирательство по делу началось в 2019 году. Задержанным участникам перестрелки были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном группой по предварительному сговору (пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также им инкриминировали покушение на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и умышленное причинение среднего и легкого вреда здоровью (пп. «г», «з» ч. 2 ст. 112 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону