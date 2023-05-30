Что скажет Высокая Порта

Мало кто ждал итогов выборов президента Турции с таким трепетом, как российские экспортеры, импортеры и транспортная отрасль. Новость о том, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу и отдельно, что результаты выборов под сомнение не ставятся, уронила турецкую лиру, но вызвала большое воодушевление среди российских участников ВЭД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Турция — один из главных торговых партнеров России и точно единственная страна—член НАТО, которая не просто сохранила, но и укрепила связи с Москвой после начала боевых действий на Украине. Это поставило решение важных для РФ вопросов в зависимость от турецкой внутренней политики. Противоречия по российскому вопросу между соперниками на выборах ярко проступили в ходе подготовки к ним. Так, господин Кылычдароглу обвинял действующего лидера страны в низкопоклонстве перед Москвой, а господин Эрдоган предрекал России санкции в случае прихода соперника к власти, обещая в случае собственной победы продолжить прежнюю политику.

Логистика ВЭД, наверное, основная отрасль российской экономики, содрогающаяся всякий раз, когда Турция чихает. И туризм, и ядерная энергетика находятся в более защищенной зоне, а что касается газового сотрудничества и проекта турецкого хаба, то пока эта история лишена какого-либо конкретного наполнения и в любом случае не может стать сколь-либо значимой заменой утраченной «Газпромом» доли на рынке ЕС.

На логистике же каждый поворот турецкой политики ощущается с минимальным лагом — вспомнить хотя бы десятидневный запрет транзита через Турцию в марте (см. “Ъ” от 10 марта), формально объяснявшийся техническим сбоем, но так и не снятый полностью. Эксперты тогда рассуждали о торгах вокруг зерновой сделки, давлении на Анкару со стороны Брюсселя и Вашингтона, неопределенности внутренней политики Турции.

Перед выборами логистику опять предсказуемо трясло. «Оптималог» в своем Telegram-канале рассказывает, что в предвыборную неделю резко увеличился срок трансакций в турецких банках, а в конце прошлой недели банковские служащие якобы вообще заявили компании о приостановке всех валютных платежей. Как только стали известны официальные итоги второго тура президентских выборов, все волшебным образом наладилось.

Победа господина Эрдогана, безусловно, добрый знак для российских логистов и гарантия определенной стабильности. Но с усилением зависимости будет расти и чувствительность транспортного рынка к малейшим колебаниям турецкой политики. Причем большинство игроков уже сейчас сходятся во мнении, что «рано или поздно мы потеряем Турцию как канал поставок европейских товаров, вопрос лишь в том, когда это произойдет».