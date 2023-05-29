У новых перевозчиков в Ярославле нашли более тысячи нарушений

С 1 апреля по 19 мая в отношении новых ярославских перевозчиков составлен 1141 акт по фактам ненадлежащего исполнения или неисполнения условий контрактов. В это число вошли претензии как по техническим условиям, так и по фактам нарушений требований к работе на маршрутах. Такую информацию «Ъ-Ярославль» предоставили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП с участием нового автобуса в Ярославле

Фото: УГИБДД по Ярославской области ДТП с участием нового автобуса в Ярославле

Фото: УГИБДД по Ярославской области

«Проблемы связаны, в первую очередь, с технической частью. По сути, сейчас мы проходим этап пусконаладки. Но видим, как меняется отношение людей. Сейчас очень внимательно мониторим жалобы и обращения. Не все подтверждаются. Но объективные факты – немедленно берем на контроль и принимаем решения»,— сказал «Ъ-Ярославль» первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Какие именно санкции были применены к перевозчикам за выявленные нарушения, в правительстве не пояснили. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле-мае в Ярославле и Ярославском районе происходит замена перевозчиков, которые были определены в результате аукционов в феврале 2023 года. В ходе модернизации транспортной системы полностью обновился автобусный парк в областном центре и пригороде.

Антон Голицын