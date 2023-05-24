На пожаре в жилом доме в Самаре один человек погиб и два пострадали

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Самаре в среду утром. Сообщение о происшествии в Советском районе на ул. Артемовская, 52, поступило на пульт оперативных служб в 5:41 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Пожар унес жизнь мужчины. Еще два человека, мужчина 1978 г.р. и женщина 1957 г.р., пострадали»,— говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Также из горящего дома была спасена девочка 2007 года рождения. Пожар был полностью ликвидирован в 8:17. Он охватил площадь 40 кв.м. Предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

Георгий Портнов