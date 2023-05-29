«Есть одна проблема, которую он не может целиком контролировать,— экономика»

Зарубежные издания активно отреагировали на новости о переизбрании турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок. Самые интересные и яркие оценки — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как и на многих предыдущих выборах, слухи о политическом закате Реджепа Тайипа Эрдогана оказались слишком преувеличенными. Господин Эрдоган, который уже правит Турцией 20 лет сначала в качестве премьер-министра, а потом президента, теперь сможет делать это еще пять лет. А может и больше.

У турецкой оппозиции был лучший за десятилетия шанс сместить господина Эрдогана. Шесть оппозиционных партий разработали совместно масштабную программу реформ, договорились о едином кандидате в президенты. Экономику терзала и сейчас продолжает терзать инфляция, которая в прошлом году достигла 86%, в основном из-за странной монетарной политики сохранения низких процентных ставок в качестве способа снижения потребительских цен. Февральские землетрясения, которые оставили в руинах территорию размером с Болгарию, вскрыли халатность при строительстве, коррупцию и отсутствие готовности к такому (происшествию.— “Ъ”).

Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы нанести поражение господину Эрдогану. Используя тот же сценарий, который помогал ему побеждать в предыдущих выборах, авторитарный турецкий лидер опять победил, раздувая пламя культурных войн в стране и объявляя оппозицию угрозой для турецкой культуры и национальной безопасности. Господин Эрдоган говорил, что это будет его последний срок. Вовсе не обязательно, что это будет так. Если здоровье позволит, господин Эрдоган, которому сейчас 69, вполне может остаться у власти и до 30-х годов.

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 43 Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

Нет сомнений, что Запад будет смотреть на переизбрание президента Эрдогана с тревогой. Он — президент-исламист в стране со светской конституцией, и его правление характеризуется авторитаризмом, масштабными разделениями и политикой, нацеленной на привлечение поддержки из консервативных мусульманских кругов. И хотя Турция является членом НАТО и кандидатом в члены ЕС, Эрдоган превратил свою страну из надежного прозападного союзника в очень ненадежного.

Как это ни трагично, практически нет никаких шансов, что, получив новый пятилетний срок на посту президента, он как-то смягчится. Или что он расслабится в построенном им для себя с каким-то абсурдным размахом 1000-комнатном дворце в Анкаре.

Над экономикой страны собираются тучи. Неконтролируемая инфляция усугубляется резким падением стоимости лиры, из-за чего импорт энергоносителей становится еще более дорогим. У Центробанка не осталось резервов, и он полагается на нефтяные режимы арабских государств Персидского залива, которые его субсидируют. Но даже глубокие карманы саудовцев не могут долго поддерживать 80 млн турок.

Он может использовать ключевое расположение Турции, чтобы развязать у границ страны какой-нибудь международный кризис, чтобы отвлечь турок от внутренних проблем. Его уже армия оккупирует часть Сирии и регулярно бомбит курдов на севере Ирака. Вчера турецкие дроны вели боевые действия в Ливии. Напряженность в отношениях с Грецией как никогда сильна. Как это ни печально, Эрдоган может при желании раздуть любой из этих конфликтов. Так что Западу нечего праздновать в его победе на выборах.

На протяжении предвыборной президентской кампании в Турции западные столицы хранили молчание, втайне надеясь, что 20-летнее хаотичное правление Реджепа Тайипа Эрдогана чудесным образом завершится. Но теперь он получил полноценный мандат на третий президентский срок, и Запад оказался между страхом и надеждой.

Запад опасается, что Эрдоган воспользуется результатом выборов и поведет свою страну-члена НАТО еще дальше от либерального светского Запада. Но вопреки всему надеется, что, не имея законных оснований избираться на еще один срок и, таким образом, свободный от необходимости угождать националистическому электорату до конца своей политической жизни, он, возможно, будет хотя бы открыт для доводов и будет строить свою внешнюю политику на чем-то кроме самосохранения.

За 20 лет непрерывного правления — рекордного — нынешний президент Турции серьезно изменил свою страну и свой имидж на международной арене. Становление гиперпрезидентского режима произошло ценой исчезновения разделения властей, а также прав и свобод внутри страны. За рубежом Турция стала важным региональным игроком, способным вызывать одни кризисы и разрешать другие. И Западу придется и дальше полагаться на этого непредсказуемого партнера и на этого человека, Реджепа Тайипа Эрдогана, который намекает, что этот новый срок станет его последним.

В последние несколько месяцев Эрдоган шел к победе по привычному сценарию: щедрые траты, призывы к национальной солидарности и использование промахов своих оппонентов. Стоявшим за ним избирателям он представлял образ стабильности, в отличие от своего оппонента, бывшего государственного служащего Кылычдароглу, чья кампания была омрачена преждевременными заявлениями о лидирующих позициях во время первого тура 14 мая.

Президент пришел к выборам с одним ключевым преимуществом — искусное геополитическое маневрирование, благодаря которому он расширил влияние Турции в регионе, особенно во время масштабного конфликта между Россией и Западом. За последний год Эрдоган усилил свой имидж в Турции, будучи важным мировым лидером в процессе налаживания переговоров о мире между Россией и Украиной. Он также продавал оружие Киеву и одновременно расширял экономическое сотрудничество с Москвой. Он продолжает удерживать Швецию от вступления в НАТО, чем увеличивает свою политическую популярность в Турции и что дает ему рычаги влияния среди западных союзников.

Эрдоган входит в новый срок с целым рядом проблем. Он должен удерживать экономику, которая пытается справиться с опасной нехваткой долларов. По многим оценкам, страна должна в иностранных активах больше, чем ей сейчас принадлежит таких активов. Экономисты говорят, что Эрдоган, скорее всего, продолжит использовать интервенции центробанка, удерживать контроль за капиталом и использовать возможные влияния наличных средств от России и стран (Персидского.— “Ъ”) Залива, чтобы удерживать страну от сползания в банкротство.

И хотя экономическое будущее остается неясным, очевидно то, что остальному миру придется привыкать к тому, что Эрдоган сохранит свое влияние на мировой арене.

В своей победной речи в Анкаре сам Эрдоган дал понять, что в ближайшие пять лет он вряд ли отойдет от своего жесткого стиля управления. Но есть одна проблема, которую он не может целиком контролировать,— экономика Турции. Турция страдает от заоблачно высокой инфляции, которая в какой-то момент в прошлом году достигла 85%, и слабой валюты, которая в пятницу достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару. А у центрального банка страны заканчивались резервы в преддверии голосования.

Большой вопрос заключается в том, позволит ли Турция ослабнуть лире еще больше, когда выборы уже закончились, или ее вынудят сделать это рынки. Еще более важный вопрос заключается в том, вернется ли Эрдоган к более ортодоксальной экономической политике или вместо этого продолжит сочетать большие расходы с сопротивлением повышению процентных ставок. Многие экономисты говорят, что такое сочетание неустойчиво и чревато кризисом после выборов, а лира уязвима для атак.

Но Эрдоган отказывается меняться. В своей победной речи в Анкаре он пообещал сохранить процентные ставки на низком уровне, что, по его словам, снизит инфляцию — аргумент, который многие ведущие экономисты считают абсурдным.

Что остается: глубоко расколотая страна — глубже, чем когда-либо. Возможно, как раз потому, что перемены были ближе, чем когда-то еще за более чем 20-летнее правление Эрдогана. Но если учесть неутомимую приверженность столь многих людей в Турции демократии, верховенству права и общественному примирению, то можно сказать: возможно, эти выборы лишь начало чего-то.

Есть огромное число граждан, которые стали добровольными наблюдателями на этих выборах. Есть женские организации, которые готовы к борьбе против исламистов в турецком парламенте. Гражданскому обществу трудно, во всяком случае, труднее, чем тем, кто находится на стороне власть имущих. Но оно есть.

А еще есть бесчисленные жертвы землетрясения, пережившие гибель близких и вынужденные покинуть свои города, но которые тем не менее проехали десятки километров, чтобы проголосовать — неважно, за кого они отдавали голоса: очень многие люди в Турции считают голосование высочайшим гражданским долгом. И это нельзя назвать неважным.

Есть веские основания не считать победу Эрдогана на выборах справедливой. Президент и его партия контролируют большую часть СМИ. Эрдоган также использовал юридические средства, чтобы удержать другие, опасные для него партии, такие как курдская ДПН, подальше от политической борьбы — и так происходит уже давно. Это едва ли совместимо с идеей равенства возможностей, которое должно господствовать при демократических выборах. Тем не менее воскресные результаты не стоит оценивать как следствие манипуляции волеизъявлением избирателей.

В сущности, ситуация в стране благоприятствовала оппозиции. Экономические проблемы, последствия землетрясения, подрыв правового государства — все это было хорошими предпосылками для поражения Эрдогана. Даже у такого невыразительного оппозиционного кандидата, как Кылычдароглу, были реальные шансы, как показывают предвыборные опросы. И ему удалось вынудить Эрдогана участвовать во втором туре.

Одно это показывает, что Турция, при всех своих недостатках, не является диктатурой, где голосование фиктивно. В воскресенье у турок был выбор между авторитарно-исламистским действующим президентом и кемалистски-социал-демократическим претендентом. То, что в конце концов снова выбрали Эрдогана, что-то говорит о настроениях в стране, даже если отрыв (от оппонента.— “Ъ”) был не слишком большим. Как можно было наблюдать уже на парламентских выборах, большинство в Турции за модель общества президента: смесь религиозности, национальной гордости, модернизации под руководством государства и самоуверенной позиции за границей.

То, что Кылычдароглу в конце кампании сам перешел к националистической риторике, показывает, где находится Турция в 2023 году… Пока что решен и вопрос о вступлении в ЕС. Если второй тур действительно был чем-то вроде референдума вокруг (позиции.— “Ъ”) Эрдогана, то Турция в воскресенье приняла решение против Европы. Страна смотрит на восток, а не на запад.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Яна Рождественская