«Турция и Россия не могут взять и просто отказаться от сотрудничества»

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Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Усилиями Эрдогана Турция заняла уникальную нишу в принципиально важном сегодня Черноморском регионе. Многое зависит от того, как она будет дальше позиционироваться в конфликте России и Украины. Если уйдут личные отношения между президентами России и Турции, то многие вещи осложнятся. Это не будет катастрофа, потому что за последние 20 лет турецкая политика сильно изменилась по сравнению с эпохой западоцентризма, но придется поработать над стабилизацией.

В случае победы оппозиции будут резкие заявления о ревизии курса Эрдогана. Но потом все устаканится. Независимо от личности руководителя интересы Турции во многом связаны с Россией. Какие-то вещи могут пересматриваться: так, для США принципиально важно избавиться от С-400. Кылычдароглу может попытаться пойти на разрыв контракта. Но все остальное, включая АЭС «Аккую», газовый хаб, зерновую сделку и так далее, на 100% в интересах Турции.

Владимир Джабаров, первый зампред комитета СФ по международным делам:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Слишком много у нас и у них связано и завязано между собой. Это и строительство первой АЭС, и создание газового хаба, и многочисленные деловые проекты и в России, и в Турции. Еще и огромный туристический поток россиян, я уж не говорю о разных продуктах, сельхозпродукции.

В основе наших отношений лежат прагматизм и взаимная выгода. Для нас не имеет значения, кто победит — Эрдоган или представитель оппозиции. Мы будем работать с тем президентом, которого выберет турецкий избиратель. Сейчас все заявления оппозиции в отношении России или о сближении Турции с Западом напрямую связаны с выборами и нужны, чтобы заручиться поддержкой определенной части избирателей.

Алексей Егармин, генеральный директор российско-турецкого делового совета ТПП РФ:

Фото: Личный архив Алексея Егармина

— Нас связывает очень большой оборот торговых операций, да и 500 лет внешнеторговых отношений чего-то стоят. У нас развитая кооперация, это проекты в сельском хозяйстве, в энергетике, строительстве. Мы видим хороший рост товарооборота, нас связывает прекрасный торговый путь, морской, который всегда будет самым дешевым путем доставки товаров. Турция — тот хаб, через который поставляются различные товары с Ближнего и Среднего Востока.

Кто бы ни пришел к власти в Турции, отношения не должны измениться. Никто не будет рубить сук, на котором сидит.

Яшар Ниязбаев, главный редактор «МК в Турции»:

Фото: Личный архив Яшара Ниязбаева

— Наши отношения завязаны на очень серьезных экономических вопросах, это и строительство первой в Турции АЭС «Аккую», и газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», и большой поток туристов из России, который ежегодно доходит до 7 млн человек. На этом Турция зарабатывает очень хорошие деньги. А в России достаточно широко представлен турецкий бизнес.

Все это делает Турцию и Россию странами, которые не могут взять и просто отказаться от взаимного выгодного сотрудничества. Думаю, что, кто бы ни победил на выборах, портить отношения с Россией он не станет. Кемаль Кылычдароглу, несмотря на заявления о том, что хочет развивать Турцию по западному вектору, при этом всегда говорил, что хочет продолжать развивать отношения с Россией.

Аполлинария Аврутина, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:

Фото: СПБГУ

— В лице Турции мы имеем стабильного партнера. Он нам важен по очень многим причинам, например как перспективный энергетический, финансовый и газовый хаб. Важна нам Турция и с точки зрения Сирии, и из-за отношений с Ираном. Для стабильной ситуации на Ближнем Востоке нам очень важен южный сосед.

На Востоке дестабилизировать ситуацию можно всегда, наши недруги из-за океана крайне в этом заинтересованы. Уйди Эрдоган, то все возможно. Западу не интересна ни стабильная Турция, ни лично Эрдоган, который ведет самостоятельную политику и претендует на роль серьезного мирового лидера. И делает он это без оглядки на НАТО, США и еврокомиссаров.

Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Сегодня в условиях третьей мировой войны, которая пока не перешла в ядерную фазу, с точки зрения национальной безопасности выигрыш Эрдогана обеспечивает нам мир на южном направлении. А при Кылычдароглу однозначно будет как минимум единый фронт НАТО. Пока Эрдоган уже честно выиграл большинство в парламенте, и не видно шансов для проигрыша. Если до 28 мая не случится катастрофического землетрясения или проблем со здоровьем, навряд ли что-то может ему помешать.

Эрдоган — это стабильность. Да, мы соперники, но и партнеры во многих областях. В ином случае проамериканская и пронатовская Турция введет против нас санкции и во всем будет следовать любым приказам из Вашингтона. Это не мои прогнозы — Кылычдароглу об этом уже заявил. Большое изумление вызвало у всех его заявление про вмешательство России в выборы. Объехав в ходе предвыборного турне Европу и Америку, он демонстрировал, что он свой. А в Москву даже не заглянул, хотя приглашение у него было.

Леонид Ивашов, бывший начальник Главного управления международного сотрудничества Минобороны РФ:

Фото: Андрей Лукин, Коммерсантъ

— Любой результат для нас неоднозначный. Эрдоган старался придерживаться независимой позиции, а англичане считают, что это их подконтрольное пространство. И в их планах большая ближневосточная война. Но по инициативе России Эрдоган пошел на контакт и договоренности с Ираном по Сирии.

С другой стороны, в рамках Организации тюркских государств он шаг за шагом осваивает постсоветское пространство, оказывает влияние и на наш исламский мир.

Сергей Марков, гендиректор Института политических исследований:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Крайне важны, важны до такой степени, что Россия в какой-то момент каким-то образом действительно может вмешаться (возможности для этого есть) в эту ситуацию. Именно поэтому и последовало заявление Кемаля Кылычдароглу: «Держите руки подальше от Турции».

Сегодня введены беспрецедентные санкции США и ЕС в отношении нашей страны, а Турция является одним из важнейших каналов их преодоления. Поэтому Запад хочет этот канал перекрыть, поставив там своего человека. Соответственно, наша задача — этого не допустить.

Максим Шевченко, правозащитник, политолог, журналист:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Отмечу три главных момента. Во-первых, кандидаты представляют два направления значимого цивилизационного конфликта — светского западного и религиозного исламского. У нас об этом много спорят, но мало что могут сделать. Грубо говоря, спор идет между сторонниками теории происхождения человека от обезьяны или от Бога. И многие нюансы понятны только верующим людям.

Во-вторых, отношение к конфликту России и Украины. Нейтралитет Эрдогана может смениться риторикой, которая приведет к новому конфликту уже на Кавказе между Арменией и Азербайджаном и даже к войне Ирана с Турцией. В условиях санкций бизнес-проекты с РФ наверняка будут свернуты.

В-третьих, это восхищение реальной демократией и соревновательным избирательным процессом в стране, у которой мы можем поучиться.

Группа «Прямая речь»