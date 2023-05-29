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Коммерсантъ FM
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Карта: где и за кого голосовали во втором туре президентских выборов в Турции

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, прошедших 28 мая. По данным информагентства Anadolu, он набирает более 52% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу получил почти 48%. Разрыв между соперниками составил 4% (чуть более 2 млн голосов). Явка, как и в первом туре, превысила 80%.

Региональный расклад практически не изменился. Эрдоган победил в 52 провинциях, Кылычдароглу — в 29. Как и в первом туре, оппозиционного кандидата поддержали крупные города (Стамбул, Анкара, Измир) и курортная Анталья. Большинство проживающих в России турок также голосовали за соперника Эрдогана.

Подробнее об итогах голосования читайте в материале «Ъ» «Первый во втором туре».

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