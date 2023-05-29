Администраторам Telegram-каналов дали по 8 лет колонии за вымогательство у Канделаки

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. Они обвиняются в вымогательстве 470 тыс. руб. у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его жены Тины Канделаки.

Суд признал их виновными по ст. 163 УК РФ (вымогательство), отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. По решению суда каждому также назначили штраф в 500 тыс. руб., сообщает ТАСС. Прокурор запрашивал для фигурантов дела именно такой срок лишения свободы.

По версии следствия, в 2020 году Слободенюк, Москвин и Малушенко объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных лиц. С этой целью они опубликовали статьи о Василии Бровко и Тине Канделаки, «негативно освещающие их работу и личную жизнь». В ответ господин Бровко подал заявление в полицию. Мужчины находились в СИЗО с августа 2022 года.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Администраторы не согласились со следствием».

Лаура Кеффер