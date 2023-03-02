Администраторы не согласились со следствием

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. По данным следствия, они вымогали 470 тыс. руб. у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его супруги Тинатин Канделаки за удаление негативной публикации об их личной и общественной жизни. Материалы расследования прокуратура направит в Хамовнический суд Москвы, который рассмотрит их по существу.

Как сообщили в Генпрокуратуре России, трое администраторов Telegram-каналов обвиняются по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц с целью получения имущества в особо крупном размере), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, «Слободенюк, Москвин и Малушенко, являясь фактическими владельцами и администраторами Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle, объединились в организованную группу с целью вымогательства денежных средств у публичных личностей под угрозой распространения в сети интернет порочащих их сведений». С этой целью, говорится в материалах дела, соучастники преступления опубликовали статьи о директоре по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге Тинатин Канделаки, «негативно освещающие их работу и личную жизнь».

После этого, считает следствие, фигуранты дела потребовали у господина Бровко через его помощника передать им денежные средства на общую сумму 470 тыс. руб. за удаление опубликованной информации, угрожая размещением новых порочащих их сведений.

Адвокаты обвиняемых, с которыми связался “Ъ”, выразили недоумение тем, что их не уведомили об утверждении обвинительного заключения. «Все адвокаты, защищавшие Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко, намеренно отказывались передавать какие-либо сведения в СМИ о ходе дела,— сообщила “Ъ” адвокат Екатерина Гончарова, представляющая интересы господина Москвина.— При этом о том, что обвинение подписано и дело направлено в суд, мы почему-то узнаем из Telegram-каналов. Раньше об этом первыми узнавали адвокаты».

Как уже сообщал “Ъ”, администраторы Telegram-каналов Владислав Малушенко, Алексей Слободенюк и Евгений Москвин были задержаны оперативниками ФСБ на рабочих местах в Санкт-Петербурге в начале августа 2022 года. После этого их этапировали в Москву, где к расследованию их уголовного дела подключилось Главное следственное управление СКР. Фигурантам предъявили обвинение в вымогательстве, после чего Басманный суд столицы отправил всех троих в СИЗО.

На данный момент подследственный Алексей Слободенюк, по словам его адвоката Игоря Лихолата, признает вину частично. «Он согласен, что нарушения имели место, но преступной группы, о которой говорит следствие, не было,— пояснил защитник.— Они (обвиняемые.— “Ъ”) действительно опубликовали нелицеприятные сведения о Тине Канделаки и ее супруге Василии Бровко, но денег за снятие публикации не вымогали. Им самим предложили деньги, 300 тыс. руб.». После этого, сообщил защитник, негативная заметка была снята и конфликт улажен. Но вскоре публикация по каким-то непонятным причинам была восстановлена, что, по предположению защитника, и стало поводом для обращения потерпевших с заявлением в правоохранительные органы.

Адвокат Екатерина Гончарова не стала подробно комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие согласия со стороны клиента. При этом она в целом согласилась с версией своего коллеги, заявив, что при возбуждении дела имела место провокация. По ее словам, обвиняемым предложили деньги за снятие публикации, при этом сотрудники ФСБ, по мнению адвоката, уже отслеживали происходящее. Адвокат добавила, что в вымогательстве денег никто из фигурантов дела вины не признавал и не признает.

Обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 163 УК РФ, по словам представителей защиты, было предъявлено фигурантам в конце декабря минувшего года, с начала января подследственные и их защита приступили к ознакомлению с материалами расследования. «В середине февраля мы завершили ознакомление и подписали соответствующий протокол,— сообщила Екатерина Гончарова,— после чего дело и ушло в Генпрокуратуру».

В «Ростехе» “Ъ” заявили, что «решили не комментировать уголовное дело на этом этапе».

Материалы расследования, как сообщили в Генпрокуратуре, будут направлены в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу.

Алексей Соковнин