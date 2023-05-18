Обвинение запросило 8 лет администраторам Telegram-канала за вымогательство у Канделаки

Гособвинитель в ходе прений сторон в Хамовническом суде Москвы попросил назначить по восемь лет колонии строгого режима трем администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко, передает ТАСС. Они обвиняются по ст. 163 УК РФ за вымогательство 470 тыс. руб. у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его супруги Тины Канделаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тина Канделаки и Василий Бровко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Тина Канделаки и Василий Бровко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Прокурор также попросил назначить всем троим обвиняемым штрафы в размере 1 млн руб., а также ограничить свободу на два года, передает «Медиазона» (признана иностранным агентом). Приговор огласят 26 мая. Фигуранты находились в СИЗО с августа 2022 года.

Обвинение утверждает, что в 2020 году Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных лиц. С этой целью, говорится в материалах дела, соучастники преступления опубликовали статьи о Василии Бровко и Тине Канделаки, «негативно освещающие их работу и личную жизнь».

В ответ господин Бровков подал заявление в полицию. Telegram-канал Baza пишет, что администраторы извинились перед потерпевшими, а также предложили им 3 млн руб. в качестве компенсации.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Администраторы не согласились со следствием».

Лусине Баласян