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Коммерсантъ FM
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Суд до осени отпустил на спецоперацию обвиняемого в коррупции главу уральского Союза десантников

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 25 сентября отложил рассмотрение уголовного дела в отношении главы свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина в связи с отправкой его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ъ-Урал» рассказали в суде.

Евгений Тетерин обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). В декабре 2022 года суд отпускал его в зону СВО на три месяца. Соответствующее ходатайство поступало от уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, так как на Донбассе Евгений Тетерин выполняет функции руководителя мобильной общественной приемной.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2021 года. По данным источника «Ъ-Урал», в нем также фигурируют директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель «Шабровского карьера» Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, которая предназначалась сотруднику Федеральной налоговой службы.

В марте 2023 года главе уральского Союза десантников предъявили обвинение по новому эпизоду. Речь идет о 3 млн руб., предназначавшихся в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух знакомых Евгения Тетерина.

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Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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