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Суд отпустил обвиняемого в коррупции главу уральского Союза десантников на спецоперацию

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга перенес рассмотрение уголовного дела председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина, обвиняемого в трех эпизодах по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

В пресс-службе суда «Ъ» пояснили, что решение принято в связи с ходатайством уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, попросившей отпустить Евгения Тетерина в зону специальной военной операции, где он выполняет функции руководителя мобильной общественной приемной. Рассмотрение дела перенесено на 14 апреля.

Напомним, уголовное дело в отношении главы уральского Союза десантников возбудили в ноябре прошлого года. По предъявленным обвинениям ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. В декабре Евгений Тетерин не смог явиться на предварительное слушание, потому что уехал на спецоперацию.

Подробнее об уголовном деле Евгения Тетерина — в материале «Ъ» «Подсудимого уполномочили на операцию».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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