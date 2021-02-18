Реклама по-русски

Власти Краснодара намерены убрать с городских улиц рекламные вывески на иностранных языках. Двуязычные аншлаги уберут и из центра Сочи. Чиновники объясняют решение тем, что такая «наружка» портит вид городских улиц и нарушает закон «О государственном языке РФ». Урбанисты не видят проблемы в англоязычной рекламе. Юристы говорят, что закон допускает использование иностранных слов в рекламе, если одновременно присутствует перевод.



В Краснодаре мэрия ведет борьбу с несанкционированной уличной рекламой. И отдельно — с вывесками на иностранном языке. Двуязычные аншлаги планируют убрать и с улиц Сочи (их устанавливали перед Олимпиадой в 2014 году). Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале. Он отметил, что в настоящее время разрабатывается новый, лаконичный дизайн аншлагов.

Использование иностранных слов в наружной рекламе все чаще обсуждается в последнее время на различных заседаниях городских и региональных властей. Председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев считает, что количество наружной рекламы на улицах Краснодара зашкаливает. Особенно возмущает чиновников и депутатов, что многие названия написаны на английском языке. «Это не прибавляет плюсов в облик столицы края», — отмечает парламентарий.

В ноябре 2020 года профильный комитет ЗСК провел анализ, который подтвердил: большинство краснодарских билбордов и вывесок выполнены на иностранном языке.

Чтобы решить проблему, власти намерены штрафовать нарушителей, внимательно согласовывать установку рекламных конструкций и информировать предпринимателей через СМИ о правилах подачи уличной рекламы.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир поясняет, что согласно федеральному законодательству рекламные вывески должны быть на русском языке. «Иностранный логотип или надпись на вывеске могут использовать компании, зарегистрировавшие это слово (группу слов) в качестве товарного знака», — говорит госпожа Машталир. По ее словам, некоторое время назад даже крупные иностранные компании изготовили и установили вывески на русском языке.

Российский урбанист и блогер Аркадий Гершман не считает рекламу на иностранном языке проблемой, если информация дублируется на государственном языке. «Это деньги бизнеса, как их эффективнее тратить — решать им», — рассказал “Ъ-Кубань” эксперт.

По мнению участника краснодарского сообщества «Городские решения» Мирослава Вальковича, вывеска не является рекламной конструкцией, так как информация, размещенная на ней, направлена на предоставление потребителям сведений общего характера об организации и ее деятельности. «Вывески не попадают под закон „О рекламе“, а в законе „О государственном языке“ речь идет именно про рекламу. Это разные вещи, — поясняет Мирослав Валькович. — Если речь идет о несанкционированных рекламных вывесках на иностранном языке, тогда, простите, несанкционированной рекламы не должно быть в принципе, как явления, вне зависимости от того, на каком языке она написана».

Эксперт считает, что, прежде всего, краевым законодателям необходимо контролировать исполнение предписаний департамента архитектуры Краснодара по приведению рекламных конструкций в соответствие с действующим дизайн-кодом города. В том числе на объектах культурного наследия. «Когда будет наведен общий порядок, можно задуматься и о языковом комфорте», — заключает господин Валькович.

Анализируя судебную практику, юрист ЮК «Интеллект» Владимир Павлюк говорит, что чаще всего контролирующие органы считают, что использование иностранных слов в рекламе нарушает права потребителей на получение полной и достоверной информации. «Многие судьи полагают, что реклама на иностранном языке вводит потребителей в заблуждение и способна привести к неправильному выбору товара. Это касается иностранных слов в рекламе без перевода на русский язык. Согласно закону „О государственном языке в РФ“ русский язык подлежит обязательному использованию в рекламе. Однако закон допускает использование иностранных слов и выражений, если одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на русский язык. При этом перевод должен в полной мере отражать смысловое содержание текста на иностранном языке, а также должен быть выполнен в той же манере, что и текст на иностранном языке», — говорит юрист.

Он добавляет, что отказ от перевода рекламных надписей на русский язык потенциально нарушает требования закона «О рекламе», согласно которому не допускается использование иностранных слов и выражений, способных привести к искажению смысла информации.

Наталья Решетняк