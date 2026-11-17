В разговорах белый шум возникает, когда один не следит за тем, что говорит другой. Беседа скачет с темы на тему или превращается в монолог. Под красным шумом в разговоре понимают копирование языка собеседника и однообразный поток реплик, а розовый находится где-то посередине. Такую закономерность исследователи обнаружили в тысячах проанализированных разговоров. В лучших из них смысловая близость чередовалась с новыми идеями. Люди некоторое время обсуждали одну тему, затем кто-то высказывал совершенно свежую мысль. Собеседники подхватывали ее и развивали.