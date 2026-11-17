«Вовремя менять тему»
Анна Кулецкая — о том, как розовый шум влияет на общение
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Как сделать разговор более приятным и интересным? Ученые считают, что собеседникам не нужно постоянно соглашаться друг с другом. Главное — вовремя менять тему.
Дело в так называемом розовом шуме. Если белый шум напоминает равномерное шипение телевизора, то розовый более мягкий, похожий на звук дождя, водопада или ветра, блуждающего в листве. Конечно, эти термины обычно больше интересуют физиков, чем лингвистов. Однако исследователи из Дартмутского колледжа обнаружили, что концепция помогает понять, что делает общение удачным.
В разговорах белый шум возникает, когда один не следит за тем, что говорит другой. Беседа скачет с темы на тему или превращается в монолог. Под красным шумом в разговоре понимают копирование языка собеседника и однообразный поток реплик, а розовый находится где-то посередине. Такую закономерность исследователи обнаружили в тысячах проанализированных разговоров. В лучших из них смысловая близость чередовалась с новыми идеями. Люди некоторое время обсуждали одну тему, затем кто-то высказывал совершенно свежую мысль. Собеседники подхватывали ее и развивали.
Например, вы обсуждаете с другом отпуск, рассказываете про страну, он спрашивает про местную кухню, потом вы разговариваете про домашние рецепты и в конце концов решаете приготовить что-то вместе. И чем отчетливее проявляется такой ритм, тем больше удовольствия оба получают от общения. Такой же розовый шум ученые нашли в дружеских перепиской, записях быстрых свиданий и подкастах с двумя ведущими.
Получается, рецепт приятного «смолтока» имеет свою структуру. Главное, в моменте вспомнить всю эту математику.