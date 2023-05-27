Курский губернатор сообщил о гибели строителя в результате минометного обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Он работал вблизи государственной границы. Других пострадавших нет.

«Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от города Суджа до границы — около 9 км.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».