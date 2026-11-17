Песков оценил влияние атак ВСУ на повестку переговоров России, США и Китая
Россия никогда не увязывала перспективу переговорного процесса по Украине с прекращением огня. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, повлияют ли атаки ВСУ на повестку предстоящих трехсторонних переговоров России, США и Китая.
«Мы, как раз и говорили, что мы против каких-то передышек, мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений, которые способны вывести нас на мирную траекторию урегулирования»,— сказал господин Песков.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне 19 ноября. По словам господина Трампа, урегулирование украинского конфликта станет одной из тем встречи.
16 и 17 ноября ВСУ с помощью беспилотников атаковали Крымский мост. По данным Минтранса РФ, при атаке никто не пострадал. После сегодняшнего удара Следственный комитет России возбудил дело о теракте.