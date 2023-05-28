Курский губернатор сообщил о контузии строителя защитной линии из-за обстрела с Украины

Около села Гуево в Суджанском районе Курской области получил контузию строитель, выполнявший работы на защитной линии вдоль госграницы. Это произошло во время обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Строителю оказана первая медпомощь, он доставлен в областную клиническую больницу в Курске, сообщил господин Старовойт.

10 мая также рядом с селом Гуево во время обстрела украинскими военными был контужен один из строителей защитного объекта.

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Мария Федотова