Было установлено, что осужденный является одним из создателей даркнет-платформы Hydra – одной из крупнейших сетей по удаленной продаже наркотиков. Ее организаторы занимались их систематическим сбытом в России и других странах. В структуру Hydra входили 15 преступных подразделений: финансовый блок, IT-отделы и даже служба безопасности м отделом кадров. Для функционирования финансовой системы ОПС было зарегистрировано около 1 млн анонимных криптовалютных счетов. С целью продажи наркотиков было создано более 19 тыс. виртуальных магазинов.