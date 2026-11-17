В Перми одного из основателей наркоплатформы Hydra осудили на десять лет
Кировский райcуд Перми вынес приговор по делу в отношении организатора преступного сообщества, специализирующегося на торговле наркотиками и отмыванием денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,8 млн руб. Данные осужденного в Перми суд разглашать запретил.
Было установлено, что осужденный является одним из создателей даркнет-платформы Hydra – одной из крупнейших сетей по удаленной продаже наркотиков. Ее организаторы занимались их систематическим сбытом в России и других странах. В структуру Hydra входили 15 преступных подразделений: финансовый блок, IT-отделы и даже служба безопасности м отделом кадров. Для функционирования финансовой системы ОПС было зарегистрировано около 1 млн анонимных криптовалютных счетов. С целью продажи наркотиков было создано более 19 тыс. виртуальных магазинов.
Сервера, которые обслуживали платформу, находились в Германии. В апреле 2022 года местные полицейские провели операцию, отключив сервера. Параллельно сотрудники ФСБ России и МВД задержали несколько организаторов и участников Hydra.