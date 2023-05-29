«Тегеран перешел многие красные линии»

Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) готово всерьез воевать с Ираном. Как заявил командир элитных формирований Абдул Хамид Хорасани, талибы будут бороться с иранской стороной с большим рвением, чем с США. Сейчас боевые столкновения фиксируются на границе между странами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что за всей этой историей стоят западные спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Отношения все еще запрещенных в России талибов и Ирана никогда не были теплыми. Исламская республика в годы гражданской войны поддерживала Северный альянс — антиталибскую коалицию. Кроме духовных и политических расхождений, у них есть еще и серьезный конфликт из-за воды. В результате пограничных разделов Афганистану отошли большие водные ресурсы.

Между странами подписаны аж четыре соглашения, но все они выполняются лишь отчасти. В чем сейчас дело, до конца непонятно. Скорее всего, здесь всего понемногу. Однако главное видится в следующем: талибы очень хорошо научились воевать, а вот что касается мирного строительства, с этим есть определенные трудности. После того, как они вернулись к власти, счета Национального банка Афганистана оказались замороженными на Западе.

Уровень жизни в стране оставляет желать лучшего. Поэтому невольно получается, что война — должный выход из положения. Это отвлекает население и сулит трофеи, назовем это так.

Тем более что движению достался обширный арсенал американского оружия. И вот они уже грозят дойти до Тегерана, если старейшины одобрят джихад — священную войну.

Резонный вопрос: кому это выгодно? Ясно кому — западному миру, Израилю. И это дает богатую почву для построения различных версий. Первое, что приходит в голову: а нет ли здесь некоего секретного плана? То есть, когда Америка уходила из страны, не обсуждался ли именно вот такой вариант развития дальнейших событий?

Просто нужно направить всю энергию бывших студентов в нужное русло. Хотя есть очень большие сомнения, что в случае победы талибов Иран станет демократическим государством западного типа. Однако есть хороший повод проверить, что из себя представляет армия Афганистана, насколько она в состоянии вести реальные боевые действия, а не так называемые гибридные войны, насколько сильна протестная активность внутри страны.

Конечно, с высокой долей вероятности нынешний пограничный конфликт не перерастет во что-то глобальное. Но в целом, если рассуждать логически, Иран уже перешел многие красные линии. И соответствующие службы многих государств мира работают над тем, как бы ограничить его региональное лидерство. Нет ничего лучше, чем воевать чужими руками.

Тем более что исполнитель не возражает, а, наоборот, готов разобраться с соседом, так сказать, по-взрослому. И еще интересный момент — роль Китая во всем этом. Считается, что Пекин активно контактирует с «Талибаном», но и с Ираном он тоже взаимодействует, хотя может показаться, что с режимом аятолл вести дела совсем непросто. Возможно, им посылают сигнал, чтобы были посговорчивей. А талибы превращаются в институт, который готов оказывать военные услуги при желании заказчика.

Хорошо это или плохо? Конечно, плохо. Но такое было всегда со времен сотворения мира. И сейчас тоже активно практикуется. Если же говорить в целом, то глобальные перемены налицо, как раньше точно не будет. И то, что происходит сейчас вокруг Украины, эхом отдается в других, пусть даже и самых отдаленных частях земного шара.

К слову, очередной примечательный факт: может показаться, что для западного мира сегодня «Талибан» — организация террористическая и даже в РФ до сих пор запрещенная — выглядит предпочтительнее власти в Тегеране. Впрочем, не забываем, что Иран нынче России союзник. Да и с талибами явно лучше сейчас не ссориться. А то последствия могут оказаться необратимыми.

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