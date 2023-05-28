Три человека погибли в результате перестрелки на границе Ирана и Афганистана

Как минимум три человека погибли в результате боестолкновения на пограничном пункте между Ираном и Афганистаном. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным государственного агентства Ирана IRNA, погибли два мирных жителя, а также двое военных. Один из них проходил срочную службу в погранвойсках. По сообщению агентства, талибы понесли «значительные потери» и граница теперь находится под контролем иранских пограничников.

Представитель движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) заявил, что в ходе боестолкновения погибли по одному человеку с каждой стороны. Причины боестолкновения неизвестны. Стороны обвиняют друг друга в инициировании обстрела.

Столкновение прошло после того, как в этом месяце президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил «Талибан» в нарушении договора 1973 года о водных ресурсах. Договор регулирует использование реки Гильменд, которая протекает на пограничных территориях. Для Ирана использование этой реки особо важно из-за частых засух. По сообщению иранской стороны, недавно талибы перекрыли реку плотиной для выработки электроэнергии и орошения земель.

Анастасия Ларина