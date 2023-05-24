Китай и Афганистан откроют прямое авиасообщение с 24 мая

Афганистан и Китай запустят прямые рейсы между странами с 24 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД во временном правительстве Афганистана движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Абдул Кахар Балхи. Решение принято по итогам встречи главы МИД правительства талибов Амира Хана Моттаки с послом Китая в Кабуле Ван Ю.

«Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению. Он добавил, что прямые рейсы Афганистан — Китай начнутся 24 мая»,— написал Абдул Кахар Балхи в Twitter. Он не сообщил, какие авиакомпании начнут рейсы по этому маршруту и с какой частотой.

Амир Хан Моттаки назвал в Twitter начало полетов между Китаем и Афганистаном «хорошей возможностью для укрепления отношений». Он также призвал Пекин к упрощению визового режима между странами.

В мае Китай, Пакистан и «Талибан» договорились о включении Афганистана в китайскую программу «Один пояс, один путь». По оценкам Bloomberg, это может позволить Кабулу привлечь миллиардные инвестиции для финансирования инфраструктурных проектов.

Подробнее о событиях в Афганистане — в интервью экс-сотрудника афганского посольства в России «Ъ».

Олеся Павленко