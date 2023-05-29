В Совфеде предложили не защищать права авторов иностранного кино при показе в России

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын разработали законопроект, предлагающий до 2025 года не защищать права авторов зарубежных фильмов из «недружественных» стран. Авторы инициативы пояснили, что решение вопросов отрасли «в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром». Документ сегодня, 29 мая, планируется направить премьер-министру Михаилу Мишустину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проектом закона предлагается не применять положения ГК РФ, которые определяют правила использования результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта (кинофильма), а также защиту прав автора на результаты интеллектуальной деятельности и ответственность за нарушение исключительных прав (к примеру, неправомерный показ фильма в кинотеатре). Господин Кутепов сказал ТАСС, что предлагаемые меры «позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности». «При этом необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество (со стороны кинотеатров, телеканалов.— "Ъ") сохранятся»,— добавил он.

Российская киноиндустрия испытывает проблемы с рентабельностью с 2020 года, когда заполняемость кинозалов была ограничена на фоне пандемии коронавируса. На фоне российской военной операции на Украине западные компании стали отказываться от предоставления фильмов в российский прокат. Из-за этого в России распространилась практика «предсеансового обслуживания» — «бесплатного» показа голливудских лент перед отечественными фильмами, указываемыми в билетах.

О ситуации в индустрии — в материале «Ъ FM» «Кинотеатрам переписывают будущее».

Лаура Кеффер