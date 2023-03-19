Кинотеатрам переписывают будущее

В России с начала пандемии закрылся каждый шестой кинотеатр: развитию бизнеса помешали сначала жесткие ограничения, связанные с COVID-19, а в прошлом году уже сказалось сокращение числа зарубежных фильмов на экранах. По данным сервиса «Контур.Фокус», в Алтайском крае, Тульской области и Калмыкии за последние годы прекратила работу половина таких объектов. Вместе с тем избавиться от активов владельцам будет непросто, отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты рынка недвижимости. А инвестиции в перепрофилирование под фуд-холлы или фитнес-центры могут составить десятки миллионов рублей. Кто может заинтересоваться залами и другими помещениями бывших кинотеатров? Выяснял Алексей Нарышкин.

Сообщения о продаже кинотеатров появляются в региональных СМИ и госструктурах регулярно, в частности, в Пензе и Кирове за подобные объекты просят более 30 млн руб. Однако найти покупателей или арендаторов на эти площади — задача почти невыполнимая, отметил эксперт по коммерческой недвижимости Антон Реутов. Хороших вариантов перепрофилирования этих специфических площадей, по его мнению, не существует:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Наклонный пол означает отсутствие колонн и окон и наличие высоких потолков. Я видел много примеров, когда пытались говорить о том, что вместо кинотеатра можно сделать коворкинг или какую-то детскую студию. Но реализованных успешных, эффективных проектов я пока не встречал. Все же кинозалы — это большие площади, часто они располагаются на верхних этажах.

Чтобы найти арендатора такой локации, нужно сильно постараться, потому что все ищут более понятные варианты на первом или втором этаже с хорошим трафиком».

Впрочем, удачные примеры переоборудования кинотеатров все же есть. Так в Санкт-Петербурге залы в торговом комплексе «Лиговъ» превратили в офисы, а прошлым летом на месте простаивающих помещений в ТЦ «Пик» решили сделать фуд-холл. По меньшей мере один такой успешный кейс есть и в Москве, подчеркнула глава ритейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько. Это центр «Щука», где кинозалы отдали по фитнес-центр. В результате трафик вырос, а спрос на продажи клубных карт повысился. Вариантов преобразования множество, однако все они потребуют значительных инвестиций, которые вряд ли быстро окупятся, подчеркнула эксперт:

«Там можно реализовать какую-то развлекательную историю, обустроить комплексы для подростков, например, картинги, или для более взрослой аудитории — термы, бани, все что угодно. Вопрос именно в целесообразности.

Демонтаж кинотеатра, равно как и ремонт, отделка под новый формат, потребует бюджета от 100 млн руб.

Если мы говорим про фуд-холл, то цифра умножается минимум на два. Опять-таки зависит от размера, от того, какие мощности сети есть».

В свою очередь, директор по управлению компании Nikoliers Ольга Лесина призывает не спешить с продажей или перепрофилированием кинотеатров. По ее словам, практика показывает, что такой шаг вполне может оказаться ошибкой: «Наша компания управляет для нашего клиента кинотеатром в городе Улан-Удэ, и мы видим, что в этом году интерес посетителей к таким объектам возвращается. В первую очередь УК должна оценить, что конкретно ждет аудитория в этом торговом центре, на этой площадке. В регионах кинотеатры имеют для жителей более глобальное значение в плане культурного досуга, чем в Москве. Ведь, согласитесь, то количество парков и культурных учреждений, музеев, которое есть в столице, в регионах людям недоступно, а зрелищ хочется всегда».

Масштабную реконструкцию советских кинотеатров несколько лет назад запустили в Москве. Вместо них строят районные центры «Место встречи» с кинозалами внутри, что довольно рискованно с точки зрения эффективности, считает Марина Малахатько из CORE.XP: «Если бы сейчас Москва продавала свои 40 кинотеатров, то мы совершенно точно сделали бы добавочный объем, например, какую-то функцию апартаментов. В противном случае чистый ритейл-объект такого небольшого размера с учетом стоимости стройки, времени, кредитных нагрузок, совершенно неэффективен».

Крупные федеральные сети вроде «Синема парк» и «Формула кино» сообщали, что закрытия кинотеатров носят единичный характер. О таких же мерах осенью говорили и представители «Каро», отметив, что 20% объектов были законсервированы. Их обещали открыть, когда «качественного контента в прокате станет больше».

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