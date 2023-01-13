Зрители стоят на ушах

В Удмуртии за новогодние праздники выручка кинотеатров увеличилась на 42% по сравнению с прошлым годом. Лидером проката не только в России, но в и республике стал «Чебурашка». Кроме того, кинотеатры ожидают большой поток посетителей и в ближайшие недели. С 12 января в рамках киноклубов и «предсеансного обслуживания» в кинотеатрах республики стартовал показ «Аватар: путь воды». Участники рынка поделились тем, как справляются с западными санкциями и трудностями с поставками оборудования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кинотеатры Удмуртии в новогодние праздники отмечали высокий поток посетителей. По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, сборы в кинотеатрах Удмуртии в новогодние праздники с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года составили 45,76 млн руб. Это на 42% больше, чем за аналогичный период год назад, когда сборы составили 32,21 млн руб., годом ранее — с 31 декабря 2020-го по 8 января 2021 года они были на уровне 32,45 млн. Нынешние новогодние праздники оказались успешнее и допандемийных каникул 2020 года, когда касса кинотеатров составила почти 38 млн руб. Количество зрителей увеличилось со 178 тыс. в новогодние праздники 2020 года до 182 тыс. в 2023 году.
Лидером проката новогодних праздников в Удмуртии, как и по всей России, стал российский фильм «Чебурашка», который собрал 31,36 млн руб. Далее с большим отрывом идет пятая часть мультфильма «Иван-Царевич и Серый Волк», «Непослушник-2», «Мира» и «Чук и Гек: большое приключение».
В кинотеатре «Дядя Федор» отметили, что увеличение посещаемости кинотеатров в новогодние каникулы — большая традиция. «В этом году, даже несмотря на отсутствие больших голливудских релизов, традиция осталась неизменной. Более того, сборы оказались выше прошлогодних. Конечно, главная роль в этой победе у “Чебурашки”. Он выступил выше всяких похвал, порадовав не только зрителей, но и кинопоказчиков»,— прокомментировала арт-директор кинотеатра Надежда Бегишева. В сети кинотеатров «Алмаз Синема» тоже сообщили, что самая высокая заполняемость залов была на сеансах «Чебурашки». В киноцентре «Айсберг» в Воткинске отметили, что благодаря «Чебурашке» и его активному продвижению прокатчиком на федеральных каналах и других ресурсах посещаемость в новогодние праздники была на уровне прошлого года.
Кинотеатры республики ожидают, что в ближайшие недели большой поток посетителей сохранится, поскольку на экраны выходит долгожданный фильм «Аватар: путь воды». Несмотря на то что Disney прекратил сотрудничество с Россией, местные кинотеатры все равно нашли способ показывать «санкционные» фильмы. Два самых популярных варианта — «бесплатное предсеансовое обслуживание» и «аренда зала для демонстрации фильма сторонней организацией в рамках киноклубов». Премьера показа «запрещенного» фильма в Удмуртии состоялась 12 января, но в некоторых кинотеатрах билеты начали продавать еще первого числа. Как убедился корреспондент «Ъ-Удмуртия», изучив сайты ижевских киноцентров, билеты на сеансы раскупили на несколько дней вперед, их стоимость варьируется от 300 до 600 руб.
Однако, несмотря на благоприятный новогодний период, кинотеатры отмечают трудности, с которыми им все еще приходится бороться после введения западных санкций.
По данным ЕАИС, в 2022 году общие сборы кинотеатров Удмуртии упали на треть в сравнении с 2021 годом, до 201 млн руб. Количество зрителей уменьшилось с 1,45 млн до 951 тыс.
Самым кассовым фильмом в Удмуртии в 2022 году стал «Последний богатырь: посланник тьмы», собравший больше 18 млн руб. На втором месте другой российский фильм «Сердце Пармы» почти с 11 млн руб., тройку замыкает последний голливудский блокбастер, успевший выйти на экраны до ухода с российского рынка крупнейших киностудий, «Анчартед: на картах не значится» с 10,7 млн руб.
«2022 год, после ухода из России многих иностранных прокатчиков, по потерям для себя сравниваем с периодом карантинных ограничений. За прошлый год потери составили около 70%. Показы в рамках киноклубов, предсеансового обслуживание не сильно сглаживают потери. Контент дорогой, а без обширной рекламы, как это было раньше, зрительский интерес маленький»,— прокомментировал сотрудник киноцентра «Айсберг». Об этом сообщили и в сети кинотеатров «Алмаз Синема»: «Уход голливудских киностудий критично отразился на жизнедеятельности кинотеатров. Сфера кино до сих пор в глубоком кризисе».
Кроме того, сохраняется одна из основных проблем — оборудование для показов фильмов. По словам сотрудников кинотеатров, сложно найти оригинальные запчасти и лампы в наличии у поставщиков по приемлемым ценам. Неоригинальные замены часто не вырабатывают заявленный ресурс, стало намного больше возвратов поставщикам по гарантии.
Проблемы с оборудованием нет в кинотеатре «Дядя Федор». Как сообщили в киноцентре, поскольку он один из самых новых кинотеатров, износ оборудования у него минимальный. «Конечно, в целом 2022 год показал отрицательную динамику. Этого стоило ожидать. Однако новогодние каникулы вернули надежды на российский кинематограф. Посмотрим, что принесет кинопрокатчикам новый 2023 год»,— заключила госпожа Бегишева.