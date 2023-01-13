Зрители стоят на ушах

В Удмуртии за новогодние праздники выручка кинотеатров увеличилась на 42% по сравнению с прошлым годом. Лидером проката не только в России, но в и республике стал «Чебурашка». Кроме того, кинотеатры ожидают большой поток посетителей и в ближайшие недели. С 12 января в рамках киноклубов и «предсеансного обслуживания» в кинотеатрах республики стартовал показ «Аватар: путь воды». Участники рынка поделились тем, как справляются с западными санкциями и трудностями с поставками оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кинотеатры Удмуртии в новогодние праздники отмечали высокий поток посетителей. По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, сборы в кинотеатрах Удмуртии в новогодние праздники с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года составили 45,76 млн руб. Это на 42% больше, чем за аналогичный период год назад, когда сборы составили 32,21 млн руб., годом ранее — с 31 декабря 2020-го по 8 января 2021 года они были на уровне 32,45 млн. Нынешние новогодние праздники оказались успешнее и допандемийных каникул 2020 года, когда касса кинотеатров составила почти 38 млн руб. Количество зрителей увеличилось со 178 тыс. в новогодние праздники 2020 года до 182 тыс. в 2023 году.

Лидером проката новогодних праздников в Удмуртии, как и по всей России, стал российский фильм «Чебурашка», который собрал 31,36 млн руб. Далее с большим отрывом идет пятая часть мультфильма «Иван-Царевич и Серый Волк», «Непослушник-2», «Мира» и «Чук и Гек: большое приключение».

В кинотеатре «Дядя Федор» отметили, что увеличение посещаемости кинотеатров в новогодние каникулы — большая традиция. «В этом году, даже несмотря на отсутствие больших голливудских релизов, традиция осталась неизменной. Более того, сборы оказались выше прошлогодних. Конечно, главная роль в этой победе у “Чебурашки”. Он выступил выше всяких похвал, порадовав не только зрителей, но и кинопоказчиков»,— прокомментировала арт-директор кинотеатра Надежда Бегишева. В сети кинотеатров «Алмаз Синема» тоже сообщили, что самая высокая заполняемость залов была на сеансах «Чебурашки». В киноцентре «Айсберг» в Воткинске отметили, что благодаря «Чебурашке» и его активному продвижению прокатчиком на федеральных каналах и других ресурсах посещаемость в новогодние праздники была на уровне прошлого года.

Кинотеатры республики ожидают, что в ближайшие недели большой поток посетителей сохранится, поскольку на экраны выходит долгожданный фильм «Аватар: путь воды». Несмотря на то что Disney прекратил сотрудничество с Россией, местные кинотеатры все равно нашли способ показывать «санкционные» фильмы. Два самых популярных варианта — «бесплатное предсеансовое обслуживание» и «аренда зала для демонстрации фильма сторонней организацией в рамках киноклубов». Премьера показа «запрещенного» фильма в Удмуртии состоялась 12 января, но в некоторых кинотеатрах билеты начали продавать еще первого числа. Как убедился корреспондент «Ъ-Удмуртия», изучив сайты ижевских киноцентров, билеты на сеансы раскупили на несколько дней вперед, их стоимость варьируется от 300 до 600 руб.

Однако, несмотря на благоприятный новогодний период, кинотеатры отмечают трудности, с которыми им все еще приходится бороться после введения западных санкций.

По данным ЕАИС, в 2022 году общие сборы кинотеатров Удмуртии упали на треть в сравнении с 2021 годом, до 201 млн руб. Количество зрителей уменьшилось с 1,45 млн до 951 тыс.

Самым кассовым фильмом в Удмуртии в 2022 году стал «Последний богатырь: посланник тьмы», собравший больше 18 млн руб. На втором месте другой российский фильм «Сердце Пармы» почти с 11 млн руб., тройку замыкает последний голливудский блокбастер, успевший выйти на экраны до ухода с российского рынка крупнейших киностудий, «Анчартед: на картах не значится» с 10,7 млн руб.

«2022 год, после ухода из России многих иностранных прокатчиков, по потерям для себя сравниваем с периодом карантинных ограничений. За прошлый год потери составили около 70%. Показы в рамках киноклубов, предсеансового обслуживание не сильно сглаживают потери. Контент дорогой, а без обширной рекламы, как это было раньше, зрительский интерес маленький»,— прокомментировал сотрудник киноцентра «Айсберг». Об этом сообщили и в сети кинотеатров «Алмаз Синема»: «Уход голливудских киностудий критично отразился на жизнедеятельности кинотеатров. Сфера кино до сих пор в глубоком кризисе».

Кроме того, сохраняется одна из основных проблем — оборудование для показов фильмов. По словам сотрудников кинотеатров, сложно найти оригинальные запчасти и лампы в наличии у поставщиков по приемлемым ценам. Неоригинальные замены часто не вырабатывают заявленный ресурс, стало намного больше возвратов поставщикам по гарантии.

Проблемы с оборудованием нет в кинотеатре «Дядя Федор». Как сообщили в киноцентре, поскольку он один из самых новых кинотеатров, износ оборудования у него минимальный. «Конечно, в целом 2022 год показал отрицательную динамику. Этого стоило ожидать. Однако новогодние каникулы вернули надежды на российский кинематограф. Посмотрим, что принесет кинопрокатчикам новый 2023 год»,— заключила госпожа Бегишева.

Татьяна Колегова, Михаил Красильников