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обновлено 08:03

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:02. Правительство Курской области опровергло очередной фейк украинских спецслужб, распространяемый в мессенджерах. В сообщениях якобы от имени МЧС говорилось о «временной эвакуации» домов по трем улицам Курска.

7:45. Три района Белгородской области обстреливались ночью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждения будут уточняться в ходе подомового обхода.

7:43. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из трех человек, находившихся в реанимации после захода 22 мая украинских диверсантов на территорию Грайворонского городского округа, двое переведены в обычное отделение.

00:47. РСЧС сообщает об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 24 мая

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