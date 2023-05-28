Александр Шевченко победил Оскара Отте и вышел во второй круг Roland Garros

Российский теннисист Александр Шевченко победил Оскара Отте из Германии в первом круге Roland Garros. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2), он продлился 2 часа 59 минут. Во втором круге россиянин встретится с Лоренцо Музетти из Италии.

Для 22-летнего Шевченко победа над немцем стала первой на турнирах Большого шлема. Он занимает 87 место в рейтинге теннисистов. На счету россиянина нет побед на турнирах под эгидой ATP. 29-летний Отте занимает 120-ю строчку рейтинга теннисистов. У него тоже нет титулов ATP.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующий чемпион — Рафаэль Надаль, он пропускает соревнования из-за травмы.

О старте Roland Garros — в материале «Ъ» «Карен Хачанов начал с подвига».

Леонид Уварчев