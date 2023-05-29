Наука обеспечила разработку около половины всех передовых технологий

В 2022 году в РФ была разработана 2621 передовая производственная технология (ППТ), на 20% больше, чем годом ранее, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Поясним, что ППТ для целей статистического наблюдения считаются технологии и процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции.

Почти треть ППТ (29,5%) — решения для производства, обработки, транспортировки и сборки. Около 20% — технологии проектирования и инжиниринга. Новые производственные системы занимают 12,7% в структуре ППТ, технологии промышленных вычислений и больших данных — 12,1%.

В ИСИЭЗ отмечают, что в последние пять лет существенный вклад в обновление и развитие технологической базы промышленности вносят научные организации и вузы. Суммарно за это время они разработали 4,5 тыс. ППТ, или 45,4% от их общего числа. При этом научные организации в 2022 году предложили на 5% меньше передовых решений, чем в 2018-м (491 и 518 соответственно), в то время как вузы увеличили число созданных ими ППТ в 2,2 раза (до 661 с 299). С другой стороны, научные организации предлагают больше уникальных решений — у них доля ППТ, не имеющих мировых аналогов, выше, чем у вузов. Максимальное за пять лет значение наблюдалось в 2019 году. Тогда принципиально новые технологии в общем числе ППТ, разработанных научными организациями, составили 28,6%. В 2022 году этот показатель снизился до 16,5%.

Как пояснили “Ъ” в ИСИЭЗ, поскольку государство уделяет заметное внимание развитию вузовской науки, это не могло не отразиться и на создании новых технологий. Что касается разработки новых решений (в особенности — уникальных), то это процесс нелинейный, творческий и зависящий от многих факторов, отметили в ИСИЭЗ. Напомним, что для достижения технологического суверенитета Белый дом рассчитывает развернуть в РФ разработку приоритетных технологий, сейчас, как отмечалось при принятии «Концепции технологического развития РФ до 2030 года», их развитию препятствует разрыв между наукой и производством (подробнее см. “Ъ” от 26 мая).

Венера Петрова