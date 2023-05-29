Выкупленная в интересах «Газпрома» «Лискимонтажконструкция» увеличила чистую прибыль по итогам 2022-го более чем вдвое

АО «Лискимонтажконструкция», основное юрлицо воронежского производителя труб большого диаметра, увеличило финпоказатели по итогам 2022 года. Согласно данным Rusprofile, выручка компании увеличилась с 6,6 млрд руб. на 57% и составила 10 млрд руб., а чистая прибыль выросла более чем вдвое — с 830 млн руб. до 1,9 млрд руб.

Выросла и дебиторская задолженность компании — до 3,6 млрд руб. Кредиторская задолженность уменьшилась на 2% — до 3,4 млрд руб.

Отметим, что в прошлом году начался процесс перехода производственных и торговых юрлиц «Лискимонтажконструкции» под контроль московского ООО «Актум ЛМК», которое было создано под сделку еще в октябре 2021 года. Эта компания, в свою очередь, принадлежит Владимиру Гаврилову (99%) и Александру Клопову (1%). Гендиректором АО «Лискимонтажконструкция» вместо Николая Белоконева, экс-владельца компании, стал Сергей Цивилев.

По словам губернатора Александра Гусева, новым инвестором предприятия стал Алексей Кахидзе. Алексей Кахидзе известен как председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии», планирующего инвестировать 10 млрд руб. в три малотоннажных производства сжиженного природного газа в Воронежской области. Формальных связей с юрлицами «Лискимонтажконструкции» у него, по данным «СПАРК-Интерфакс», нет.

Подробнее о смене собственника компании — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова