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Коммерсантъ FM
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Эрдоган примеряет венок победителя

Турция готовится ко второму туру президентских выборов

До второго тура президентских выборов в Турции остается меньше недели, и пока все складывается в пользу действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам первого тура его отрыв от оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу составил немногим меньше 5%. Оппозиция проиграла битву за парламент, и теперь ей непросто убедить избирателей отдать предпочтение ее представителю. К тому же выбывший из гонки кандидат, набравший в первом туре 5% голосов, призвал своих избирателей голосовать за нынешнего лидера Турции. Теперь мало что может помешать господину Эрдогану вновь занять президентский пост.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Второй тур выборов президента Турции состоится в воскресенье, 28 мая. Напомним, что по итогам прошедшего 14 мая первого тура господин Эрдоган набрал 49,5% голосов, а его главный соперник — 44,88%. Еще 5,17% избирателей отдали голоса Синану Огану — этническому азербайджанцу, возглавляющему крайне правую националистическую «Коалицию отца», и, как утверждали эксперты, именно от того, кого он поддержит, зависело, кто станет президентом.

В понедельник Синан Оган определился в своих предпочтениях и призвал своих сторонников голосовать за действующего президента. «Мы провели переговоры с обоими кандидатами. Без какого-либо торга, обязательств. Мы представили свои "красные линии". Эти встречи проходили в атмосфере взаимности и с пониманием принципов государственности»,— отметил он. По его словам, переговоры с «Народным альянсом» были неубедительны. Кроме того, господин Оган считает, что президент и парламент должны быть в руках одного альянса. По результатам проходивших одновременно с президентскими парламентских выборов «Республиканский альянс», костяк которого составляет возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития, сохранил за собой парламент.

Среди «красных линий» господина Огана — неизменность первых четырех статей Конституции Турции, выдворение беженцев, отказ от сотрудничества с курдскими партиями, в том числе с исламистской Huda Par, поддерживающей президента Эрдогана. Кроме того, лидер «Коалиции отца» считает, что надо прекратить снижать процентные ставки. Именно из-за этого, по его мнению, инфляция в стране достигла 85%.

«Я верю, что этот союз сил будет полезен для нашей страны и народа» — так отреагировал президент Турции на поддержку Синана Огана. Господин Эрдоган отметил, что они согласны по многим вопросам, включая борьбу с терроризмом. Он также отметил, что у его правительства уже давно был план по возвращению домой около миллиона сирийских беженцев. При этом президент подчеркнул, что он не торговался с господином Оганом, а также не обсуждал передачу ему какого-то министерского поста.

В то же время не стоит рассчитывать, что все голоса, отданные за Синана Огана, автоматически перейдут господину Эрдогану. В «Коалицию отца» на парламентских выборах входила также Партия победы Умита Оздага. Еще накануне он дал понять, что не согласен со своим уже бывшим партнером. Господин Оздаг намерен в среду объявить, кого из двух кандидатов он намерен поддержать во втором туре. Это он планирует сделать в ходе совместного выступления с Кемалем Кылычдароглу, поэтому его выбор очевиден, хотя варианты всегда возможны.

«Электорат Синана Огана — это городской секулярный националист, представитель среднего класса. Электорат Оздага более радикален, и, исходя из результатов парламентских выборов, он составляет более 2%. Если Оздаг выберет Кылычдароглу, то из 5% Огана остается 3%. Еще одна треть, предположительно, не пойдет на выборы, остается около 1,5–2% избирателей. Для Эрдогана это более чем достаточно для победы»,— сказал “Ъ” тюрколог Яшар Ниязбаев, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции». По его словам, то, что у президента Эрдогана есть все шансы остаться на своем посту, было понятно после первого тура и публикации результатов парламентских выборов. «Многие разочарованы, и некоторые могут просто не пойти на выборы»,— отметил эксперт.

«Эта избирательная кампания основана на разделительной линии "преемственность—смена режима". Судя по количеству голосов, набранных Эрдоганом в первом туре, я едва ли могу предположить, что оппозиция сможет победить. Кроме того, она слишком фрагментирована, и я также ожидаю, что некоторые люди предпочтут не голосовать»,— сказала “Ъ” итальянский эксперт по политике Турции доктор Валерия Джаннотта. По ее словам, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в которой оказалась Турция в последние годы, многие избиратели все же предпочли действующего президента, который сохраняет имидж сильного лидера. «Единственным новым элементом стала Юго-Восточная Анатолия, наиболее населенный курдами район, который продемонстрировал поддержку Кылычдароглу. В крупных городах оппозиция традиционно лидировала, но я также заметила, что по сравнению с местными выборами 2019 года разница между поддержкой оппозиции и Эрдогана сократилась в некоторых районах Стамбула и Анкары»,— добавила эксперт. По ее оценке, результаты парламентских и первого тура президентских выборов объективно отражают картину, сложившуюся в Турции, когда президент Эрдоган и его партия контролируют все сферы общественной жизни и у них есть существенный перевес в публичном пространстве.

Впрочем, оппозиция продолжает бороться. Между двумя турами выборов Кемаль Кылычдароглу попытался сменить имидж и риторику, стал более резким в надежде привлечь националистически настроенных кандидатов. Он также пытается мобилизовать молодежь. Однако мало кто из экспертов верит в его победу, хотя сюрпризы в турецкой политике все же бывают.

Марианна Беленькая

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