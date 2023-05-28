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Коммерсантъ FM
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Дрон атаковал зернохранилище в селе Муром Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон атаковал зернохранилище сельхозпредприятия в селе Муром Шебекинского округа. Дрон пробил крышу предприятия. Никто не пострадал.

«С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние»,— написал губернатор. Кроме того, в селе была повреждена линия электропередачи.

Ранее сегодня беспилотник упал на полях сельскохозяйственной компании в Красноармейском районе Краснодарского края. Никто не пострадал.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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