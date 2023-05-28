Дрон упал в Красноармейском районе Краснодарского края

Неизвестный беспилотник упал на полях сельскохозяйственной компании в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщил в Telegram-канале в воскресенье глава района Юрий Васин. Никто не пострадал.

«Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО "Кубрис". Пострадавших нет»,— написал глава района.

В ночь на 26 мая Краснодар был атакован с помощью беспилотников. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что обошлось без жертв и пострадавших. Он призвал жителей соблюдать спокойствие.

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Анастасия Ларина