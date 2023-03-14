Заморозка на спецлицо

Банк России спустя восемь месяцев после принятия соответствующего закона утвердил порядок передачи специальным юрлицам замороженных активов и обязательств санкционных банков. Это поможет банкам снизить резервы, созданные под активы, но мнения экспертов в отношении легитимности механизма с точки зрения международного права расходятся. При этом сами банки, по словам источников “Ъ”, к инструменту относятся скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ЦБ сообщил об утверждении порядка согласования перечня имущества и обязательств, передаваемых юрлицу, создаваемому в результате реорганизации кредитной организации. Также могут быть досрочно прекращены обязательства по субординированным кредитам — депозитам, займам, облигациям — перед иностранными лицами из недружественных юрисдикций.

Новый порядок принят в рамках реализации положений закона, выпущенного прошлым летом (см. “Ъ” от 21 июня 2022 года) и наделившего банки правом перевести замороженные активы и обязательства на баланс специально созданных юрлиц.

Когда законопроект только обсуждался, представители банковского сообщества отмечали, что он может помочь тем, кто попал под санкции, облегчить ситуацию с резервами, созданными под замороженные активы. По различным оценкам, объем замороженных в иностранных юрисдикциях активов банков может доходить до 3 трлн руб. (см. “Ъ” от 25 мая 2022 года). Следовательно, согласно нормативным требованиям, созданные банками под них резервы могут оцениваться в сотни миллиардов рублей.

Андрей Костин, глава ВТБ, 1 августа 2022 года: «Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были, по сути, украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7–10 лет, то банки будут способны списывать потери без вливаний со стороны государства».

Как отмечают юристы, в практике российского рынка уже были примеры реорганизации банков с передачей всех проблемных активов специальному юрлицу. По словам руководителя практики правового сопровождения ВЭД коллегии адвокатов «Регионсервис» Марии Любимовой, теперь аналогичный механизм распространен на более широкий круг лиц. Но у такого решения есть и оборотная сторона. «Для сделок с иностранными контрагентами, структурированных по иностранному праву, такие действия со стороны российского контрагента могут быть расценены как нарушение договора и повлечь дефолт»,— поясняет Мария Любимова.

Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова считает, что с точки зрения международного права предусмотренная процедура реорганизации не является нарушением, поскольку регулируется исключительно внутренним правом государства.

«Факт блокировки имущества российских банков за рубежом введению указанных мер не препятствует, поскольку нормативные акты, которыми были введены санкции, не имеют юридической силы на территории России»,— утверждает госпожа Винокурова.

Кроме того, мера была введена в ответ на блокировку активов банков и запрет на взаимодействие с ними иностранными лицами, а это, в свою очередь, сделало невозможным исполнение кредитными организациями своих обязательств. «Выделение обязательств, по которым исполнение невозможно, вместе с заблокированными активами позволяет банкам в определенной мере сократить размер ответственности перед иностранными лицами из недружественных стран, ограничив их объемом заблокированных за рубежом средств»,— отмечает Кира Винокурова. Более того, по ее мнению, во многих случаях международное право позволяет государствам вводить различные меры, целью которых является защита внутренней финансовой системы.

Впрочем, пока банки не проявляли активности в части создания специальных юрлиц. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, ему неизвестно, чтобы какой-нибудь из подсанкционных банков планировал воспользоваться новым механизмом.

Источник “Ъ” на финансовом рынке объясняет осторожность банков тем, что этот механизм был реализован иначе, чем хотели сами кредитные организации.

«Банки просили, чтобы юрлицо, которому передаются замороженные активы, было одно и принадлежало государству, а взамен предоставило ликвидность. В итоге же получилось, что каждый банк должен создавать такое юрлицо самостоятельно»,— пояснил собеседник “Ъ”. Он, впрочем, допускает, что механизм пригодится банкам «в будущем, во время новых кризисов».

Максим Буйлов, Полина Трифонова