У ГИБДД все пойдет как по рейдам

ГИБДД намерена вернуть полноценный контроль за дорожниками, утраченный в ходе введенного в связи с санкциями моратория на проверки бизнеса. В результате число предписаний, вынесенных в отношении ремонтирующих и эксплуатирующих дороги компаний, сократилось за год более чем в 40 раз. Полиция, дабы обойти ограничения, намерена скорректировать положение о госконтроле в области безопасности движения: «постоянные рейды» позволят не только выявлять нарушения, но и штрафовать компании без согласования с прокуратурой. В МВД подчеркивают, что это необходимо «для минимизации рисков причинения вреда и здоровью граждан». Против подобных корректив возражают в Росавтодоре, указывая, что мнение ГИБДД будет «безапелляционным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГИБДД готовится к «постоянным рейдам» в отношении дорожников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ ГИБДД готовится к «постоянным рейдам» в отношении дорожников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На regulation.gov.ru завершилось обсуждение проекта постановления правительства (подготовлено МВД) по внесению поправок в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения». В действующей редакции документ (определяет правила взаимодействия Госавтоинспекции с юрлицами) разрешает инспекторам использовать в отношении грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков специальный режим надзора под названием «постоянный рейд», в ходе которого можно выявлять нарушения и возбуждать административные дела. МВД хочет использовать этот же инструмент для проверки организаций, занимающихся ремонтом дорог, поддержанием в надлежащем состоянии разметки, знаков, светофоров и инфраструктуры. Это нужно «для минимизации рисков причинения вреда и здоровью граждан», сказано в пояснительной записке к документу. В минувшую пятницу полиция также разместила на regulation.gov.ru уточняющие поправки к законам о полиции и безопасности дорожного движения, в которых закрепляются полномочия инспекторов в области контроля и надзора.

Напомним, в марте 2022 года правительство РФ постановлением №336 в целях сокращения нагрузки на бизнес на фоне антироссийских санкций ввело мораторий на проведение плановых проверок (контрольно-надзорных мероприятий) в отношении юрлиц. Внеплановые разрешили проводить после согласования с прокуратурой и в исключительных случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, возникновения ЧС и т. д. Только после проведения проверки разрешается возбуждать административное дело, соответствующие поправки внесли в КоАП также в 2022 году.

По данным МВД, в 2022 году органы прокуратуры согласовали лишь 10% контрольно-надзорных мероприятий по фактам ДТП с пострадавшими или погибшими (или в связи с угрозой возникновения таких аварий), вызванных несоблюдением требований в области безопасности движения. Количество вынесенных в отношении дорожников предписаний об устранении нарушений сократилось за год более чем в 40 раз (до 7,8 тыс.). Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по линии дорожного надзора, сократилось за год вдвое — с 56 тыс. до 29 тыс.

В середине мая тревогу забили общественные организации. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД, где просил «оперативно» вернуть полномочия ГИБДД по проверке дорожников. «Данное положение дел влечет пренебрежительное отношение собственников дорог, подрядчиков, дорожных служб к исполнению законодательства,— указывали авторы.— Это приводит к негативным последствиям, увеличивает риск гибели участников движения». Дискуссии о контроле за дорогами, заметим, развернулись на фоне аномального разрушения дорожной сети после зимы 2022–2023 года, о чем “Ъ” рассказывал в марте. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев просил Белый дом выделить 200 млрд руб. на срочный ремонт хотя бы федеральных трасс (по данным Росавтодора, нужно отремонтировать 16,5 тыс. км дорог). О принятых решениях официально не сообщалось.

В проекте постановления ГИБДД предложила способ обойти ограничения, предварительно согласовав его с Минэкономики (курирует контрольно-надзорную деятельность). «Постоянный рейд», согласно законодательству, формально не относится к «контрольно-надзорным мероприятиям», по этой причине ограничения, записанные в 336-м постановлении, на него не распространяются — согласование с прокуратурой не нужно. В случае одобрения документа ГИБДД сможет объявить «постоянный рейд» на территории, в границах которой расположены автодороги, и проводить там инструментальное обследование, запрашивать документы, проводить опрос, досмотр и осмотр. Обнаружив яму, сбитый знак, поврежденное ограждение или неработающее освещение инспекторы смогут возбудить дело по ст. 12.34 КоАП (штраф до 500 тыс. руб.) или выписать предписание устранить нарушение. Если оно не устранено в срок, штраф по ст. 19.5 КоАП достигает 200 тыс. руб. для юрлиц.

Предписание ГИБДД дорожники, как правило, исполняют — до штрафов дело редко доходит, говорит координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев. Юрист, эксперт ОНФ Катерина Соловьева называет поправки «временной юридической конструкцией»: для полноценного решения проблемы нужны изменения в 336-е постановление и КоАП. «Такая конструкция допустима в нынешних условиях, когда аварийность и число погибших по причине действий дорожников растет (это подтверждается данными ГИБДД с начала 2023 года.— “Ъ”),— говорит эксперт.— Но концептуально это неправильно. Печально, когда госорган вынужден подзаконными актами создавать обходные пути, чтобы выполнять свое предназначение для защиты жизни и здоровья граждан». В подмосковном ГБУ «Мосавтодор» (содержит региональные дороги) “Ъ” сказали, что новые поправки создадут «дополнительную финансовую нагрузку» на учреждение, «но тем не менее позволят обеспечить контроль за безопасностью дорожного движения на дорожном полотне».

Действующий механизм является «оптимальным», вносить поправки «преждевременно», уверены в Федеральном дорожном агентстве. При принятии предложенного МВД документа, пояснили “Ъ” в Росавтодоре, мнение ГИБДД в части наложения штрафов по ст. 12.34 КоАП будет «безапелляционным» для организаций в сфере управления дорожным хозяйством. «При фиксации правонарушений необходимо установить объективные их причины и возможные реальные сроки устранения, а также причину, которая привела к нарушению,— говорят в агентстве.— Включение объектов в программы дорожных работ осуществляется исходя из доведенных лимитов финансирования, с учетом приоритетности мероприятий, а также необходимости завершения ранее начатых объектов, реализация которых направлена на развитие автодорог федерального значения, приведение их в нормативное состояние и, соответственно, обеспечение безопасности движения».

Иван Буранов