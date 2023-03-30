Погода дала трещину

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев просит Белый дом разрешить Росавтодору перенаправить 200 млрд руб., запланированных на дорожные стройки, на срочный ремонт федеральных трасс. Депутат ссылается на погодные аномалии: чрезвычайно высокое по сравнению с предшествующими зимами число переходов температуры через ноль привело к масштабному разрушению дорожного полотна. В Росавтодоре подтверждают: 16,5 тыс. км федеральных дорог требуют ремонта. Независимые эксперты обращают внимание на масштабные проблемы и с региональной сетью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») обратился в правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных 200 млрд руб. Росавтодору на срочный ремонт федеральной сети автодорог. Об этом рассказал “Ъ” сам депутат. Необходимость, пояснил он, возникла в связи с аномальной ситуацией, сложившейся прошедшей зимой. Дело в том, что губительное воздействие на состояние полотна оказывают так называемые переходы температуры через ноль: влага попадает внутрь, замерзает и разрывает покрытие, образуя трещины. Господин Москвичев насчитал более 35 таких температурных переходов. «Ни разу такого раньше не было. Особенно сильное разрушение произошло на тех трассах, где подходит срок ремонта или капремонта,— пояснил “Ъ” депутат.— Нужно сделать хотя бы ямочный ремонт». «Действительно, весна в 2023 году носит затяжной характер, в отдельных регионах страны зафиксированы переходы через ноль только за первый квартал 2023 года не менее 35 раз, при этом зимний период еще не закончен»,— подтвердили “Ъ” в Федеральном дорожном агентстве (ФДА). Оперативный ремонт, отметили в Росавтодоре, требуется на 16,5 тыс. км дорог.

По данным Росстата, общая протяженность дорог превышает 1,56 млн км, из них на трассы Росавтодора приходится 65 тыс. км.

Дополнительного финансирования не потребуется, поясняет Евгений Москвичев. Речь идет о том, чтобы правительство разрешило Минтрансу перенаправить 200 млрд руб., уже выделенных в 2023 году на дорожные стройки, на срочный ремонт федеральных трасс: «Лучше отказаться от строительства 10 км новой дороги, но содержать в нормативном состоянии то, что уже построено». Объекты, на которых можно сэкономить, господин Москвичев предлагает определить правительству и Минтрансу.

Напомним, основные дорожные стройки закреплены в правительственном плане дорожной деятельности до 2027 года с финансированием в 13,2 трлн руб. На заседании думского комитета по транспорту в марте первый зампред комитета Павел Федяев говорил, что в ходе обсуждения бюджета на 2023 год деньги на содержание федеральных дорог были «значительно урезаны» — ниже уровня, который «обеспечивает выполнение всех плановых показателей». «Надеюсь, нам позволят получить дополнительное финансирование, чтобы существующие дороги не разрушились»,— заявил тогда глава Минтранса Виталий Савельев, отметив, что планирует обратиться за помощью к Госдуме.

«Росавтодор понимает значимость реализации строящихся объектов и их стратегическую важность, но при этом считает приоритетным и обеспечение безопасности дорожного движения на действующей федеральной сети,— говорят в ФДА.— Если в качестве крайних мер будет принято решение о перераспределении финансирования с капиталоемких объектов дорожного строительства, то к этому все ведомства подойдут максимально аргументированно. В настоящее время таких решений не принималось».

«Уверен, что правительство примет положительное решение»,— заявил господин Москвичев (по его данным, обращение находится в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина). Представитель господина Хуснуллина ситуацию вчера не комментировал.

В Росгидромете по запросу “Ъ” провели оперативный анализ данных по Московскому региону. «Ничего особенного с точки зрения переходов через ноль не происходило,— рассказали “Ъ” в Росгидромете.— По сравнению с зимой 2020–2021 годов в 2021–2022 годах количество переходов было на 13% меньше, в 2022–2023 годах — на 13% больше».

В минтрансе Краснодарского края “Ъ” подтвердили проблемы, возникшие из-за нетипичных погодных условий прошедшей зимой. «По данным метеорологических станций, установленных на автодорогах регионального значения, зафиксировано 63 перехода через ноль,— заявили в ведомстве.— Происходит интенсивное разрушение асфальтобетонного покрытия. Средства краевого бюджета не позволяют обеспечить полную потребность во всех дорожных работах».

В подмосковном минтрансе “Ъ” рассказали, что зафиксировали в 2022–2023 годах 50 переходов через ноль, сопровождавшихся обильными и частыми осадками, но данных о прошлых зимах не предоставили. «Разрушения дорог после зимы, конечно, есть, но детальное обследование будет проведено в апреле,— заявил “Ъ” начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог территориального управления автодорог Новосибирской области Максим Астапов.— На данный момент можно сказать, что критических повреждений из-за перепадов температуры нет». Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал “Ъ”, что упомянутые перепады температуры в республике бывают до пяти-шести раз в год, особенно в весенний период: «Проблема решается с помощью ямочного ремонта, проводится санация трещин». В Прикамье сильного разрушения дорог также не наблюдается, рассказал “Ъ” директор пермского «Мостоотряда №123» Юрий Истягин: «Не сказал бы, что в этом году какая-то аномальная ситуация, все стандартно».

«Мы видим увеличение числа жалоб на состояние дорог по всей России. Стабильно приходит по 30 новых обращений в день,— рассказал “Ъ” координатор проекта "Карта убитых дорог", экс-депутат Госдумы Александр Васильев.— Я сам впервые за долгие годы пробил колесо на федеральной трассе: М-9 в районе Ржева превратилась в решето. Но я бы не сказал, что дело в температурных перепадах. Просто благодаря такой погоде вскрылись места, где ремонт делался некачественно». В ряде регионов, рассказывает господин Васильев, активисты давно указывали на нарушение технологии: дорожники асфальт клали в снег, не герметизировали стыковочные швы. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что с учетом особенностей климата дорожникам пора переходить на цементобетонные дороги: они гораздо лучше переносят смену температурных режимов.

В Росавтодоре, в свою очередь, жалуются на системные проблемы в отрасли. Там “Ъ” рассказали, что «транспортно-эксплуатационное состояние» федеральных дорог снижается уже несколько лет, в том числе из-за дефицита финансирования на ремонт и содержание, возросшей интенсивности движения транспорта, а также увеличения протяженности сети из-за передачи в собственность Росавтодора региональных трасс, находящихся в ненормативном состоянии (с 2019 года в агентство передано более 9 тыс. км), на фоне роста автомобилизации (на 7% с того же 2019 года).

Иван Буранов; Анна Перова, Краснодар; Оксана Павлова, Новосибирск; Татьяна Колегова, Ижевск; Екатерина Артемова, Пермь