Лукашенко предложил постсоветским странам вступать в Союзное государство, чтобы получить доступ к ядерному оружию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан и другие постсоветские страны могут вступить в Союзное государство России и Белоруссии, чтобы получить доступ к ядерному оружию. Господин Лукашенко подчеркнул, что это его личная позиция, а не официальное заявление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.— "Ъ") переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией»,— сказал Александр Лукашенко в интервью телеведущему Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «Интерфакс»).

«В союз Белоруссии и России надо вступать — и будет ядерное оружие на всех»,— добавил он. Господин Лукашенко назвал это «уникальным шансом», который позволит странам объединиться.

24 мая в ходе заседания Евразийского форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мировой политике появился феномен по формуле «две страны — одно государство» — Союзное государство России и Белоруссии с «единым союзным правительством, с единым союзным парламентом» и общим ядерным оружием. Господин Токаев заявил, что страны-участницы ЕЭАС должны понять, как взаимодействовать с этим участником.

На следующий день, 25 мая, комментируя его заявление, в Кремле назвали Союзное государство более продвинутой формой интеграции, нежели ЕАЭС. В свою очередь, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что Казахстан не собирается вступать в какие-либо союзы государств. Он дополнил, что интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической.

Подробнее о заседании Евразийского форума — в материале «Ъ» «Нечто евразумительное».

Олеся Павленко