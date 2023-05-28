Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лукашенко предложил постсоветским странам вступать в Союзное государство, чтобы получить доступ к ядерному оружию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан и другие постсоветские страны могут вступить в Союзное государство России и Белоруссии, чтобы получить доступ к ядерному оружию. Господин Лукашенко подчеркнул, что это его личная позиция, а не официальное заявление.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.— "Ъ") переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией»,— сказал Александр Лукашенко в интервью телеведущему Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «Интерфакс»).

«В союз Белоруссии и России надо вступать — и будет ядерное оружие на всех»,— добавил он. Господин Лукашенко назвал это «уникальным шансом», который позволит странам объединиться.

24 мая в ходе заседания Евразийского форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мировой политике появился феномен по формуле «две страны — одно государство» — Союзное государство России и Белоруссии с «единым союзным правительством, с единым союзным парламентом» и общим ядерным оружием. Господин Токаев заявил, что страны-участницы ЕЭАС должны понять, как взаимодействовать с этим участником.

На следующий день, 25 мая, комментируя его заявление, в Кремле назвали Союзное государство более продвинутой формой интеграции, нежели ЕАЭС. В свою очередь, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что Казахстан не собирается вступать в какие-либо союзы государств. Он дополнил, что интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической.

Подробнее о заседании Евразийского форума — в материале «Ъ» «Нечто евразумительное».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...