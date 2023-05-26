Пресс-секретарь Токаева: Казахстан не планирует вступать в союзные государства

Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзы государств, а интеграция в рамках ЕАЭС должны быть исключительно экономической. Так пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай прокомментировал заявления, сделанные 24 мая главой государства Касым-Жомартом Токаевым на Евразийском экономическом форуме в Москве.

«В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации»,— написал господин Желдибай в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

Руслан Желдибай также обратил внимание на заявление господина Токаева, в котором он подчеркнул, что экономическая интеграция является одним из ключевых инструментов развития экономики и повышения благосостояния граждан стран ЕАЭС, а не конечной целью. «Любое решение, принятое внутри организации, должно принести пользу каждому ее члену и прежде всего ее гражданам»,— добавил он.

«Когда дело касается нашей страны, Казахстан не намерен создавать или вступать в союзные государства и не планирует этого делать»,— говорится в сообщении. Господин Желдибай повторил слова президента Казахстана, о том, что два члена ЕАЭС — Россия и Белоруссия — вышли на «высочайший уровень взаимного влияния». «Сейчас важно различать инициативы в рамках двух разных интеграционных проектов с совершенно разными целями»,— добавил он.

24 мая в ходе заседания Евразийского форума глава Казахстана подчеркнул, что в мировой политической конфигурации создан уникальный феномен по формуле «две страны — одно государство» — Союзное государство России и Белоруссии с «единым союзным правительством, с единым союзным парламентом» и общим ядерным оружием. Господин Токаев отметил, что страны—участницы ЕЭАС должны понять, как взаимодействовать с этим участником.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Нечто евразумительное».

Милена Костерева