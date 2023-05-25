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Коммерсантъ FM
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Песков прокомментировал реплику Токаева о Союзном государстве России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство России и Белоруссии — более продвинутая форма интеграции, нежели ЕАЭС. Так представитель Кремля прокомментировал вчерашнее высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о беспрецедентном уровне кооперации Москвы и Минска.

«Он говорил о том, что это — уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так, потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Представитель Кремля подчеркнул, что существование Союзного государства внутри ЕАЭС — уникальная мировая ситуация, которая непременно должна приниматься во внимание.

Накануне, 24 мая, в ходе заседания Евразийского форума глава Казахстана подчеркнул, что в мировой политической конфигурации создан уникальный феномен по формуле «две страны—одно государство» — Союзное государство России и Белоруссии с «единым союзным правительством, с единым союзным парламентом» и общим ядерным оружием. Господин Токаев отметил, что страны—участники ЕЭАС должны понять, как взаимодействовать с этим участником.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Нечто евразумительное».

Григорий Лейба

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