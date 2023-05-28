Глава IBM: квантовые компьютеры получат коммерческое применение через пять лет

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна в интервью Nikkei Asian Review заявил, что в срок от трех до пяти лет квантовым компьютерам смогут найти коммерческое применение. По словам господина Кришны, для коммерческого использования будет достаточно квантового компьютера с количеством кубит от 4 тыс. до 10 тыс. Сейчас у самых мощных квантовых компьютеров нет и 500 кубитов.

Также Арвинд Кришна заявил о сотрудничестве IMB с Университетом Чикаго и Токийским университетом, которое предполагает создание квантового компьютера с 100 тыс. кубитов через десять лет. IBM собирается выделить свыше $100 млн на этот проект. В компании считают, что в Японии достаточно специалистов, которые разбираются в квантовых вычислениях. Квантовые компьютеры в будущем смогут выполнять задачи, которые для суперкомпьютеров слишком сложны и затратны.

Евгений Федуненко