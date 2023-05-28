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Коммерсантъ FM
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Пострадавшие от обстрела в Белгородской области подростки получили черепно-мозговую и минно-взрывную травмы

Двое подростков, пострадавших в результате обстрела в Белгородской области 27 мая, находятся в больнице. Одному из них диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, второму — минно-взрывную травму, у него рваная рана голени. Об этом сообщила главврач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова.

«Состояние детей при госпитализации определялось как средней тяжести»,— рассказала госпожа Кизилова на видео, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба региона. Она добавила, что в скором времени подросткам окажут психологическую помощь.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вчера, 27 мая, в Шебекинском городском округе было зафиксировано 103 прилета, по городу Шебекино — 38 артиллерийских снарядов. В результате обстрела, рассказал губернатор, пострадали двое подростков — 15-летняя девочка с осколочным ранением голени и 17-летний парень с контузией головного мозга. Кроме того, погиб охранник городского предприятия.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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